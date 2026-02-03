नई रिसर्च में खुलासा: 99% लोग नहीं जानते ये बात! लंबी और स्वस्थ जिंदगी का ये है राज

Long Life Research Secrets: लंबी और स्वस्थ जिंदगी का राज मनुष्य के जीन में छिपा हुआ लगता है। इजराइल के वेइज़मैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों की एक नई रिसर्च से पता चला है कि मानव जीवनकाल में आनुवंशिक (जेनेटिक) प्रभाव का योगदान लगभग 50 प्रतिशत तक होता है। यानी माता-पिता से मिले जीन हमारी उम्र का आधा फैसला तय करते हैं। बाकी आधा हिस्सा लाइफस्टाइल, खान-पान, व्यायाम, पर्यावरण और किस्मत पर निर्भर करता है।