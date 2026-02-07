Women Cellulite Causes: सेल्युलाईट क्या है और महिलाओं में क्यों होता है? जानिए इसे कम करने के असरदार तरीके

सेल्युलाईट तब बनता है जब त्वचा के नीचे मौजूद फैट सेल्स ऊपर की ओर दबाव डालते हैं और नीचे की कनेक्टिव टिश्यू त्वचा को खींचती है। इससे त्वचा पर संतरे के छिलके जैसी बनावट नजर आने लगती है। महिलाओं में सेल्युलाईट ज्यादा दिखता है क्योंकि उनके शरीर में फैट का वितरण, हार्मोन और कनेक्टिव टिश्यू की बनावट पुरुषों से अलग होती है। एस्ट्रोजन हार्मोन इसमें अहम भूमिका निभाता है। उम्र बढ़ने, प्रेग्नेंसी या मेनोपॉज के दौरान हार्मोनल बदलाव से सेल्युलाईट ज्यादा नजर आ सकता है। इसके अलावा जेनेटिक्स भी कारण हो सकता है, यानी अगर मां या दादी को था, तो आपको भी हो सकता है। यह समझना जरूरी है कि सेल्युलाईट आलस, मोटापे या फिट न होने की वजह से नहीं होता। पतली और फिट महिलाएं भी इससे प्रभावित हो सकती हैं।