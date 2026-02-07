7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Women Cellulite Causes: सेल्युलाईट क्या है और महिलाओं में क्यों होता है? जानिए इसे कम करने के असरदार तरीके

Women Cellulite Causes: महिलाओं में सेल्युलाईट बेहद आम है। जानिए सेल्युलाईट क्या होता है, इसके कारण, हार्मोन का रोल और एक्सरसाइज से इसे कम कैसे किया जा सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Feb 07, 2026

Women Cellulite Causes

Women Cellulite Causes (Photo- gemini ai)

Women Cellulite Causes: किशोरावस्था से लेकर वयस्क उम्र तक आते-आते ज्यादातर महिलाएं अपने शरीर में कई बदलाव महसूस करती हैं। इन्हीं में से एक है सेल्युलाईट। जब जांघों, हिप्स या नितंबों की त्वचा पर हल्की गड्ढेदार बनावट दिखने लगती है, तो अक्सर मन में सवाल आता है ये सिर्फ मेरे साथ ही क्यों? लेकिन सच्चाई यह है कि सेल्युलाईट बेहद आम है। रिसर्च के मुताबिक, 80 से 90 प्रतिशत महिलाओं में जीवन के किसी न किसी दौर में सेल्युलाईट दिखता है, फिर चाहे उम्र, वजन या फिटनेस लेवल कुछ भी हो। यह कोई बीमारी नहीं है और न ही खराब सेहत का संकेत।

आखिर सेल्युलाईट होता क्या है?

सेल्युलाईट तब बनता है जब त्वचा के नीचे मौजूद फैट सेल्स ऊपर की ओर दबाव डालते हैं और नीचे की कनेक्टिव टिश्यू त्वचा को खींचती है। इससे त्वचा पर संतरे के छिलके जैसी बनावट नजर आने लगती है। महिलाओं में सेल्युलाईट ज्यादा दिखता है क्योंकि उनके शरीर में फैट का वितरण, हार्मोन और कनेक्टिव टिश्यू की बनावट पुरुषों से अलग होती है। एस्ट्रोजन हार्मोन इसमें अहम भूमिका निभाता है। उम्र बढ़ने, प्रेग्नेंसी या मेनोपॉज के दौरान हार्मोनल बदलाव से सेल्युलाईट ज्यादा नजर आ सकता है। इसके अलावा जेनेटिक्स भी कारण हो सकता है, यानी अगर मां या दादी को था, तो आपको भी हो सकता है। यह समझना जरूरी है कि सेल्युलाईट आलस, मोटापे या फिट न होने की वजह से नहीं होता। पतली और फिट महिलाएं भी इससे प्रभावित हो सकती हैं।

क्या एक्सरसाइज से सेल्युलाईट कम हो सकता है?

एक्सरसाइज से सेल्युलाईट पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन इसकी दिखावट को काफी हद तक कम किया जा सकता है। जब मांसपेशियां मजबूत होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है और शरीर का फैट कंट्रोल में रहता है, तो त्वचा ज्यादा स्मूद दिखने लगती है। खासकर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, सिर्फ कार्डियो से ज्यादा असरदार होती है।

सेल्युलाईट कम करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज

स्क्वैट्स: जांघों और हिप्स के लिए बेहतरीन, 12-15 रेप्स के 3 सेट

लंजेस: जांघ और नितंब मजबूत होते हैं, हर पैर से 10-12 रेप्स

ग्लूट ब्रिज: बट और लोअर बॉडी टोन करता है

स्टेप-अप्स: पैरों की ताकत और शेप सुधारता है

डेडलिफ्ट्स: जांघों के पीछे की मांसपेशियों के लिए असरदार

साइक्लिंग और तेज चलना: ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करता है

कुछ और आदतें जो मदद करती हैं

पानी ज्यादा पिएं, प्रोटीन लें, फल-सब्जियां खाएं और ज्यादा प्रोसेस्ड फूड से बचें। मसाज, फोम रोलिंग या ड्राई ब्रशिंग से कुछ समय के लिए त्वचा स्मूद दिख सकती है। सेल्युलाईट बिल्कुल नॉर्मल है। इसे पूरी तरह हटाने के बजाय मजबूत मांसपेशियों, एक्टिव लाइफस्टाइल और हेल्दी बॉडी पर ध्यान दें। यही असली फिटनेस है।

ये भी पढ़ें

Cancer Prevention Tips: रोजमर्रा की ये आदतें दे रही हैं कैंसर को न्यौता! कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती?
स्वास्थ्य
Cancer Prevention Tips

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Feb 2026 04:57 pm

Hindi News / Health / Women Cellulite Causes: सेल्युलाईट क्या है और महिलाओं में क्यों होता है? जानिए इसे कम करने के असरदार तरीके

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Garam Pani Peene ke Fayde: पेट की 100 बीमारियों का एक इलाज! जानिए गर्म पानी में क्या मिलाकर पीना है अमृत समान

Garam Pani Peene ke Fayde
स्वास्थ्य

Chocolate Day: ज्यादा कोको वाली चॉकलेट सेहत के लिए सच में फायदेमंद या सिर्फ दिखावा?

World Chocolate Day
स्वास्थ्य

Late Night Sleep: रात 11 बजे के बाद सोते हैं? सावधान! शरीर के 3 अंग धीरे-धीरे खराब हो सकते हैं

Late Night Sleep
स्वास्थ्य

Intermittent Fasting: हर 2-3 घंटे में खाना वजन घटाता है या बढ़ाता? आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती?

Intermittent Fasting
स्वास्थ्य

Cancer Prevention Tips: रोजमर्रा की ये आदतें दे रही हैं कैंसर को न्यौता! कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती?

Cancer Prevention Tips
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.