Late Night Sleep: रात 11 बजे के बाद सोते हैं? सावधान! शरीर के 3 अंग धीरे-धीरे खराब हो सकते हैं

रात 11 बजे से सुबह 3 बजे तक का समय लिवर के लिए सबसे अहम माना जाता है। इस दौरान लिवर शरीर की फिल्टर मशीन की तरह काम करता है और खून से जहरीले टॉक्सिन्स बाहर निकालता है। अगर आप इस समय जाग रहे होते हैं, तो लिवर की डिटॉक्स प्रक्रिया बाधित हो जाती है। इसका नतीजा यह होता है कि चेहरे पर मुंहासे निकलने लगते हैं, शरीर में हर वक्त थकान बनी रहती है, पाचन कमजोर हो जाता है और लंबे समय में फैटी लिवर जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है।