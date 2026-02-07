Cancer Prevention Tips: रोजमर्रा की ये आदतें दे रही हैं कैंसर को न्यौता! कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती?

Cancer Prevention Tips: कैंसर एक ऐसी बीमारी है, जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में डर बैठ जाता है। यह बीमारी तब होती है, जब शरीर की कोशिकाएं नियंत्रण से बाहर होकर तेजी से बढ़ने लगती हैं और आसपास के स्वस्थ टिश्यू को नुकसान पहुंचाती हैं। धीरे-धीरे ये कोशिकाएं ट्यूमर का रूप ले लेती हैं और शरीर के सामान्य कामकाज को प्रभावित करती हैं।