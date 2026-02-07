7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

स्वास्थ्य

Cancer Prevention Tips: रोजमर्रा की ये आदतें दे रही हैं कैंसर को न्यौता! कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती?

Cancer Prevention Tips: कैंसर से बचाव के लिए आयुष मंत्रालय ने बताए आसान और प्रभावी तरीके। तंबाकू छोड़ना, सही डाइट, व्यायाम और नियमित जांच से कैंसर का खतरा कैसे घटाएं, जानिए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Feb 07, 2026

Cancer Prevention Tips

Cancer Prevention Tips (photo- gemini ai)

Cancer Prevention Tips: कैंसर एक ऐसी बीमारी है, जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में डर बैठ जाता है। यह बीमारी तब होती है, जब शरीर की कोशिकाएं नियंत्रण से बाहर होकर तेजी से बढ़ने लगती हैं और आसपास के स्वस्थ टिश्यू को नुकसान पहुंचाती हैं। धीरे-धीरे ये कोशिकाएं ट्यूमर का रूप ले लेती हैं और शरीर के सामान्य कामकाज को प्रभावित करती हैं।

हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर सही लाइफस्टाइल अपनाई जाए और कुछ खतरनाक आदतों से दूरी बना ली जाए, तो कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, ताकि लोगों को कैंसर के कारणों, लक्षणों और बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक किया जा सके।

कैंसर से बचाव पर क्या कहता है आयुष मंत्रालय?

भारत सरकार का आयुष मंत्रालय(AYUSH Ministry)कैंसर से बचाव के लिए कुछ आसान और कारगर उपाय सुझाता है, जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करना मुश्किल नहीं है। मंत्रालय के अनुसार, छोटी-छोटी आदतों में बदलाव करके कैंसर का जोखिम काफी हद तक घटाया जा सकता है और संपूर्ण स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाया जा सकता है।

तंबाकू से दूरी है सबसे पहला कदम

आयुष मंत्रालय के मुताबिक, कैंसर से बचाव का सबसे जरूरी नियम है तंबाकू से पूरी तरह दूरी। सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला और हुक्का जैसे तंबाकू उत्पाद मुंह, गले, फेफड़े और पेट के कैंसर का सबसे बड़ा कारण माने जाते हैं। तंबाकू छोड़ना ही कैंसर से बचाव की सबसे मजबूत शुरुआत है।

संतुलित वजन बनाए रखना क्यों जरूरी है?

मोटापा भी कैंसर के खतरे को बढ़ाता है। रिसर्च के अनुसार, स्तन, आंत, किडनी और गर्भाशय के कैंसर का जोखिम अधिक वजन वाले लोगों में ज्यादा देखा गया है। इसलिए हेल्दी डाइट और एक्टिव लाइफस्टाइल के जरिए वजन को संतुलित रखना बेहद जरूरी है।

रोजाना करें शारीरिक गतिविधि

नियमित व्यायाम कैंसर से बचाव में अहम भूमिका निभाता है। रोजाना 30-45 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी, जैसे तेज चलना, योग, साइकिल चलाना या हल्का वर्कआउट, शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करता है और कैंसर के खतरे को कम करता है।

डाइट में करें ये बदलाव

फल, सब्जियां और पौष्टिक आहार कैंसर से लड़ने में मदद करते हैं। रंग-बिरंगी सब्जियां, फल, साबुत अनाज, दालें और नट्स शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ाते हैं, जो कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने में सहायक होते हैं। प्रोसेस्ड और जंक फूड से दूरी बनाना फायदेमंद है।

नियमित हेल्थ चेक-अप है जरूरी

कैंसर से बचाव का एक अहम तरीका है समय-समय पर स्वास्थ्य जांच। डॉक्टर की सलाह से मैमोग्राफी, पैप स्मीयर और अन्य स्क्रीनिंग टेस्ट करवाने से कैंसर की पहचान शुरुआती स्टेज में हो सकती है, जिससे इलाज आसान और सफल बनता है। सही आदतें अपनाकर कैंसर के खतरे को काफी हद तक टाला जा सकता है। यही वर्ल्ड कैंसर डे का असली संदेश है।

Published on:

07 Feb 2026 02:23 pm

