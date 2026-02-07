Heart Attack Symptoms: सीने में भारीपन को गैस समझा? यही चूक बन सकती है हार्ट अटैक की वजह

सीने में दर्द या भारीपन महसूस होते ही बहुत से लोग तुरंत ईसीएचओ टेस्ट करवा लेते हैं। ईसीएचओ यानी इकोकार्डियोग्राफी एक अल्ट्रासाउंड टेस्ट है, जिससे दिल की बनावट और काम करने की क्षमता का पता चलता है। इस टेस्ट से यह देखा जा सकता है कि दिल कितनी ताकत से खून पंप कर रहा है, हार्ट वाल्व ठीक हैं या नहीं, और पहले कभी हार्ट अटैक हुआ है या नहीं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि ईसीएचओ आने वाले हार्ट अटैक की भविष्यवाणी नहीं कर सकता।