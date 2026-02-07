Nipah Virus से महिला की मौत, WHO का अलर्ट! क्या भारत पर भी मंडरा रहा है खतरा?

फिलहाल निपाह वायरस के लिए कोई पक्की दवा या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इलाज सिर्फ लक्षणों के आधार पर किया जाता है।WHO ने साफ कहा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बीमारी फैलने का खतरा अभी कम है। इसलिए यात्रा या व्यापार पर किसी तरह की पाबंदी लगाने की जरूरत नहीं है। आंकड़ों की बात करें तो साल 2025 में बांग्लादेश में निपाह वायरस से जुड़ी चार लैब-कन्फर्म मौतें दर्ज की गई हैं।