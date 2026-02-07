7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Nipah Virus से महिला की मौत, WHO का अलर्ट! क्या भारत पर भी मंडरा रहा है खतरा?

Nipah Virus: WHO ने बांग्लादेश में निपाह वायरस से महिला की मौत की पुष्टि की है। जानिए निपाह वायरस क्या है, कैसे फैलता है, लक्षण, खतरा और बचाव के उपाय।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Feb 07, 2026

Nipah Virus

Nipah Virus (photo- gemini ai)

Nipah Virus Death: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने शुक्रवार को बताया कि बांग्लादेश के उत्तरी हिस्से में जनवरी महीने में एक महिला की निपाह वायरस से मौत हो गई। यह बीमारी बेहद खतरनाक मानी जाती है और हर साल बांग्लादेश में इसके कुछ मामले सामने आते रहते हैं।

क्या है पूरा मामला?

WHO के मुताबिक, 40 से 50 साल की उम्र की यह महिला 21 जनवरी को बीमार पड़ी थी। शुरुआत में उसे बुखार और सिरदर्द हुआ। इसके बाद हालत तेजी से बिगड़ती चली गई। महिला को ज्यादा लार आना, भ्रम की स्थिति (डिसओरिएंटेशन) और दौरे (कन्वल्शन) आने लगे। करीब एक हफ्ते बाद उसकी मौत हो गई। अगले ही दिन जांच में पुष्टि हुई कि वह निपाह वायरस से संक्रमित थी।

कैसे फैला संक्रमण? (Nipah Virus Outbreak)

महिला की कोई यात्रा हिस्ट्री नहीं थी, यानी वह कहीं बाहर से नहीं आई थी। लेकिन जांच में सामने आया कि उसने कच्चा खजूर का रस (रॉ डेट पाम सैप) पिया था। निपाह वायरस अक्सर चमगादड़ों द्वारा संक्रमित फल या पेय पदार्थों के जरिए फैलता है। बांग्लादेश और भारत में खजूर का कच्चा रस पीना संक्रमण का एक बड़ा कारण माना जाता है।

संपर्क में आए लोगों की स्थिति

WHO ने बताया कि महिला के संपर्क में आए 35 लोगों की निगरानी की जा रही है। राहत की बात यह है कि अब तक सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है और फिलहाल कोई नया मामला सामने नहीं आया है।

भारत और दूसरे देशों में अलर्ट (Nipah Virus in India)

यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब भारत के पश्चिम बंगाल में भी निपाह वायरस के दो केस मिले हैं। इसके बाद कई एशियाई देशों ने एहतियात के तौर पर हवाई अड्डों पर तापमान जांच (थर्मल स्क्रीनिंग) शुरू कर दी है। थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और पाकिस्तान जैसे देशों ने एयरपोर्ट पर निगरानी बढ़ा दी है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।

निपाह वायरस कितना खतरनाक है? (Nipah Virus Symptoms)

निपाह वायरस एक गंभीर बीमारी है। WHO के अनुसार, इससे संक्रमित 75% तक लोगों की मौत हो सकती है। हालांकि राहत की बात यह है कि यह वायरस इंसान से इंसान में आसानी से नहीं फैलता।

दवा या वैक्सीन है या नहीं?

फिलहाल निपाह वायरस के लिए कोई पक्की दवा या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इलाज सिर्फ लक्षणों के आधार पर किया जाता है।WHO ने साफ कहा है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बीमारी फैलने का खतरा अभी कम है। इसलिए यात्रा या व्यापार पर किसी तरह की पाबंदी लगाने की जरूरत नहीं है। आंकड़ों की बात करें तो साल 2025 में बांग्लादेश में निपाह वायरस से जुड़ी चार लैब-कन्फर्म मौतें दर्ज की गई हैं।

बचाव कैसे करें? (Nipah Virus Treatment)

  • कच्चा खजूर का रस पीने से बचें
  • गिरे हुए या कटे फल न खाएं
  • बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने से सावधानी रखें
  • सतर्कता ही निपाह वायरस से बचाव का सबसे बड़ा तरीका है।

Published on:

07 Feb 2026 12:28 pm

Hindi News / Health / Nipah Virus से महिला की मौत, WHO का अलर्ट! क्या भारत पर भी मंडरा रहा है खतरा?

