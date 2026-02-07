Garam Pani Peene ke Fayde: पेट की 100 बीमारियों का एक इलाज! जानिए गर्म पानी में क्या मिलाकर पीना है अमृत समान

Garam Pani Peene ke Fayde: हम सुबह उठते ही जो सबसे पहला काम करते हैं, वही पूरे दिन की सेहत की दिशा तय करता है। आयुर्वेद में माना जाता है कि सुबह खाली पेट क्या खाते-पीते हैं, इसका सीधा असर पाचन, मेटाबॉलिज्म और ऊर्जा स्तर पर पड़ता है। ऐसे में आयुर्वेद का एक बेहद आसान लेकिन असरदार नुस्खा है हल्का गर्म पानी पीना। सुबह उठकर एक गिलास हल्का गर्म पानी पीने से न सिर्फ पाचन बेहतर होता है, बल्कि वजन घटाने, शरीर को डिटॉक्स करने और ब्लड सर्कुलेशन सुधारने में भी मदद मिलती है। अगर गर्म पानी में कुछ खास चीजें मिलाकर पिया जाए, तो इसके फायदे और भी बढ़ सकते हैं।