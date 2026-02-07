Chocolate Day: ज्यादा कोको वाली चॉकलेट सेहत के लिए सच में फायदेमंद या सिर्फ दिखावा?

डार्क चॉकलेट में कोको ज्यादा होता है और शुगर कम। कोको में ऐसे तत्व होते हैं जो दिल को मजबूत रखने में मदद करते हैं। इसे सही क्वांटिटी में खाने से ब्लड प्रेशर थोड़ा कंट्रोल में रह सकता है और कोलेस्ट्रॉल भी बैलेंस होता है।

इसके अलावा डार्क चॉकलेट में थोड़ी क्वांटिटी में कैफीन और थियोब्रोमाइन भी होता है, जिससे दिमाग थोड़ा एक्टिव हो जाता है। इसलिए कई लोगों को डार्क चॉकलेट खाने के बाद फ्रेश और अच्छा महसूस होता है।