Hungry and Angry Connection: ​चिड़चिड़ापन या गुस्सा? कहीं आप भी ‘हैंग्री’ के शिकार तो नहीं, जानें क्यों भूख लगते ही खो देते हैं आपा

​Hungry and Angry Connection: अक्सर आपने देखा होगा कि ऑफिस में काम के दौरान या घर पर अचानक किसी बात पर आपको तेज गुस्सा आ जाता है। आप सोचते हैं कि शायद काम का स्ट्रेस है, लेकिन असल वजह आपके पेट में छिपी हो सकती है। लेकिन इसका असली कारण हैंग्री है, जिसका सीधा मतलब है भूख की वजह से आने वाला गुस्सा। ​लेकिन सवाल यह है कि भूख लगने पर हर किसी को गुस्सा क्यों नहीं आता? कुछ लोग शांत रहते हैं और कुछ लोग ज्वालामुखी की तरह फट जाते हैं।