20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Hungry and Angry Connection: ​चिड़चिड़ापन या गुस्सा? कहीं आप भी ‘हैंग्री’ के शिकार तो नहीं, जानें क्यों भूख लगते ही खो देते हैं आपा

Hungry and Angry Connection: क्या आपको भी भूख लगते ही गुस्सा आने लगता है? साइंस की भाषा में इसे 'हैंग्री' (Hangry) कहते हैं। जानिए आखिर क्यों कुछ लोग भूख लगने पर दूसरों से ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं और इससे बचने का सही तरीका क्या है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Jan 20, 2026

Stress hormones and hunger, Tips to control anger, गुस्सा कंट्रोल करने के उपाय

Hungry and Angry Connection | (फोटो सोर्स- Freepik)

​Hungry and Angry Connection: अक्सर आपने देखा होगा कि ऑफिस में काम के दौरान या घर पर अचानक किसी बात पर आपको तेज गुस्सा आ जाता है। आप सोचते हैं कि शायद काम का स्ट्रेस है, लेकिन असल वजह आपके पेट में छिपी हो सकती है। लेकिन इसका असली कारण हैंग्री है, जिसका सीधा मतलब है भूख की वजह से आने वाला गुस्सा। ​लेकिन सवाल यह है कि भूख लगने पर हर किसी को गुस्सा क्यों नहीं आता? कुछ लोग शांत रहते हैं और कुछ लोग ज्वालामुखी की तरह फट जाते हैं।

क्या सिर्फ शुगर लेवल गिरना है वजह?

​आमतौर पर माना जाता है कि जब शरीर में ब्लड शुगर का लेवल कम होता है, तो दिमाग को एनर्जी नहीं मिलती और चिड़चिड़ापन होने लगता है। लेकिन सिर्फ शुगर लेवल कम होना गुस्से की वजह नहीं है, बल्कि महसूस करना ज्यादा मायने रखता है। ​जिन लोगों को यह एहसास जल्दी हो जाता है कि उन्हें भूख लगी है, उनका मूड उन लोगों की तुलना में ज्यादा खराब होता है जो अपनी भूख को नजरअंदाज कर देते हैं।

​दिमाग का वह हिस्सा जो बदल देता है मूड

हमारे दिमाग में हाइपोथैलेमस भूख का सिग्नल देता है, लेकिन इस सिग्नल को समझने का काम इंसुला नाम का हिस्सा करता है। इंसुला ही हमारी भावनाओं (Emotions) को कंट्रोल करता है। इसे इंटरोसेप्शन (Interoception) कहते हैं। यह बॉडी के अंदर के सिग्नल्स को समझने की पावर है। जिन लोगों की यह पावर कमजोर होती है, वे समझ ही नहीं पाते कि उनकी परेशानी की वजह भूख है और फिर वो लोग गुस्सा करने लगते हैं।

​बच्चों और बड़ों में हैंग्री होने का अंतर

​आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे खेलते-खेलते अचानक रोने लगते हैं। असल में वे अपनी बॉडी के सिग्नल्स को समझ नहीं पाते हैं। ठीक यही स्थिति आजकल के युवाओं और बड़ों की है। मोबाइल और काम के प्रेशर में हम भूख के शुरुआती सिग्नल्स को नजरअंदाज कर देते हैं। जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, तो दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है, जिससे हम छोटी-छोटी बातों पर चिढ़ने लगते हैं।

​'हैंग्री' होने से कैसे बचें?

​अगर आप भी जल्दी 'हैंग्री' हो जाते हैं, तो ये टिप्स आपके बहुत काम आएगी:

  • भूख को चरम सीमा तक न पहुंचने दें। अपने खाने का एक सही टाइम फिक्स करें।
  • अगर अचानक मूड खराब हो रहा है, तो एक बार सोचें कि आखिरी बार कब खाया था। कभी-कभी एक फल या मुट्ठी भर मेवे भी आपके मूड को शांत कर सकते हैं।
  • एक्सरसाइज करने से बॉडी के आंतरिक संकेत (Internal signals) को समझने की पावर बढ़ती है।
  • काम के बीच में अनहेल्दी जंक फूड के खाने के बजाए मखाना या स्प्राउट्स जैसे हेल्दी ऑप्शन चुनें।

ये भी पढ़ें

Chitrangada Singh Beauty Secrets: 50 की उम्र में भी दिखना है 25 का? एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह की तरह आजमाएं ये देसी घरेलू ड्रिंक, चेहरे पर आएगा गजब का निखार
लाइफस्टाइल
Chitrangada Singh morning routine for glowing skin, चित्रांगदा सिंह मॉर्निंग रूटीन ग्लोइंग स्किन

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

20 Jan 2026 05:52 pm

Hindi News / Lifestyle News / Hungry and Angry Connection: ​चिड़चिड़ापन या गुस्सा? कहीं आप भी ‘हैंग्री’ के शिकार तो नहीं, जानें क्यों भूख लगते ही खो देते हैं आपा

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Dog Poop Scoop Business: डिग्री नहीं, हिम्मत चाहिए! कुत्तों की पॉटी साफ कर ब्रिटेन में लाखों कमा रहा शख्स

dog cleaning waste removal busisiness,scoopy poos,pick poo team,kyle newby,
लाइफस्टाइल

Healthy Brain Tips: 90 पार, फिर भी दिमाग कंप्यूटर जैसी रफ्तार में, जानिए Warren Buffett का माइंड-फिटनेस फॉर्मूला

habits for sharp memory, brain fitness at old age, mind workout tips, cognitive fitness routine,
लाइफस्टाइल

ब्लड़ प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की छुट्टी, जानें बीपी और कोलेस्ट्रॉल कम करने का असली वैज्ञानिक तरीका

Garlic For High BP, garlic good for high bp, garlic for high blood pressure how to use
लाइफस्टाइल

High Skin Problem: हाई ब्लड शुगर से पिंपल्स, इंफेक्शन और खुजली क्यों बढ़ती है?

Diabetic Skin Care, Diabetes Skin Care Tips, ब्लड शुगर कंट्रोल करने के आसान उपाय,
लाइफस्टाइल

तिरंगा, अशोक चक्र और कमल के फूलों वाले ये डिजाइन आपके हाथों में लगा देंगे चार चांद

Nail art, nail art designs, Republic Day 2026 Nail Art Ideas
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.