लाइफस्टाइल

Sheetala Ashtami 2026 Wishes and Messages: शीतला माता के आशीर्वाद के साथ अपनों को दें बधाई

Sheetala Ashtami 2026 Wishes and Messages: शीतला अष्टमी के शुभ अवसर पर आज के इस लेख में हम शुभकामना संदेश और विशेज साझा कर रहे हैं, जिन्हें आप अपनों को भेजकर इस पावन पर्व की बधाई दे सकते हैं।

भारत

image

Priyambada yadav

Mar 10, 2026

Sheetala Ashtami

Sheetala Ashtami | image credit gemini

Sheetala Ashtami 2026 Wishes and Messages: हर साल चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि को देवी शीतला माता की पूजा की जाती है, जिन्हें शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी कहा जाता है। माता शीतला का महत्व स्कंद पुराण में विस्तार से मिलता है, जहां उन्हें आरोग्य (अच्छे स्वास्थ्य) की देवी माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, जो भक्त इस दिन माता की पूजा और व्रत करते हैं, उन्हें चेचक जैसे रोगों के साथ ही कई तरह के संक्रमणों से मुक्ति मिलती है।
इस साल शीतला सप्तमी का पर्व 10 मार्च को और अष्टमी का व्रत 11 मार्च को रखा जाएगा। इस व्रत की सबसे खास बात यह है कि ठंडा भोजन ग्रहण किया जाता है, जिसे लोक भाषा में ‘बासोड़ा’ भी कहा जाता है। परंपरा के अनुसार, भक्त एक दिन पहले यानी सप्तमी को तैयार किया गया सात्विक भोजन ही अष्टमी के दिन माता को अर्पित करते हैं और स्वयं भी उसे ही प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इस पावन अवसर पर लोग अपने मित्रों और परिजनों को आरोग्य एवं सुख-समृद्धि की मंगलकामनाएं भी देते हैं। इसीलिए आज के इस लेख में हम कुछ खास शुभकामना संदेश और विशेज साझा कर रहे हैं, जिन्हें आप अपनों को भेजकर इस पावन पर्व की बधाई दे सकते हैं।

शीतला अष्टमी की शुभकामनाएं (Sheetala Ashtami Wishes)

  1. माता शीतला का पावन आशीष मिले आपको,हर दुख और रोग से राहत मिले आपको।खुशियों से भरा रहे आपका सारा संसार,शीतला अष्टमी लाए जीवन में खुशियों की बहार।
  2. माता की शीतलता से महके आपका घर,दूर हो जाए जीवन का हर एक डर।सुख-समृद्धि का बना रहे सदा आपके घर वास,पूर्ण हो आपकी मन की हर एक शुभ आस।
  3. शीतला अष्टमी का पर्व लाए नई उमंग,खिला रहे सदा आपके जीवन का हर रंग।आरोग्य का माता से मिले अनुपम उपहार,प्रसन्नता से झूम उठे आपका पूरा संसार।
  4. शीतल आंचल की सुखद छांव मिले आपको,दुख-तकलीफों से सदा मुक्ति मिले आपको।शीतला माता हर लें आपके जीवन के सारे कष्ट,रास्ते की हर बाधा हो जाए तुरंत ही नष्ट।
  5. भक्ति और श्रद्धा का पावन हो संगम,दूर हों जीवन के सारे दुख और गम।माता शीतला का मिले आपको ऐसा सहारा,खुशियों से भर जाए आपके जीवन का किनारा।

शीतला अष्टमी शुभकामना संदेश (Sheetala Ashtami Messages)

  1. शीतला माता के चरणों में अर्पित हो श्रद्धा का फूल,मिट जाए आपके जीवन की हर एक भूल।आरोग्य की वर्षा हो सदा आपके आंगन,खुशियों से महकता रहे आपका सुंदर मन।
  2. शीतल जल की धार सा निर्मल हो आपका मन,स्वर्ण सा चमकता रहे आपका सुखद जीवन।शीतला अष्टमी लाए आपके लिए खुशियों की सौगात,माता का साया रहे आपके सिर पर दिन-रात।
  3. बासोड़ा का यह पर्व लाए सेहत और ढेर सारा प्यार,दुखों का अंत हो और सदा सुखी रहे परिवार।माता शीतला दें आपको सुखों का अनमोल खजाना,कभी न पड़े आपको किसी भी कष्ट को सहना।
  4. रोगों से मिले मुक्ति और काया हो आपकी निरोगी,माता की कृपा रही तो जीवन में हर खुशी होगी।शीतला अष्टमी का आशीष मिले आपको अपार,मंगलमय हो आपके लिए यह पावन त्यौहार।
  5. ठंडे पकवानों सा मीठा हो आपका व्यवहार,घर-आंगन में आए सुख-शांति की बहार।शीतला माता की आप पर बनी रहे सदा दया,कष्टों से मुक्त रहे आपकी यह निर्मल काया।

10 Mar 2026 08:59 pm

Hindi News / Lifestyle News / Sheetala Ashtami 2026 Wishes and Messages: शीतला माता के आशीर्वाद के साथ अपनों को दें बधाई

