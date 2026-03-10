Malaika Arora with Sorab Bedi : 31 साल के लड़के संग मलाइका, देखिए हसीन पल की 5 तस्वीरें, ये कथित BF कौन है?

Malaika Arora with Sorab Bedi : एक्ट्रेस और फिटनेक फ्रीक मलाइका अरोड़ा फिर से नए लड़के के साथ नजर आई है। सोराब बेदी ने जब मलाइक के साथ कोजी होते हुए कई तस्वीरें शेयर की तो यूजर्स के कमेंट की भरमार लग गई। साथ ही तस्वीरें जमकर शेयर होने लगीं। सोराब की उम्र 31 साल है तो वहीं, मलाइका की 52 साल, इसे लेकर भी कई तरह की बातें हो रही हैं। आइए, मलाइका के नए मिस्ट्री मैन (Malaika Arora Mistry Man) के बारे मेंं कुछ बातें जानते हैं।