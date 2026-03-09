Axar Patel Wife : कौन हैं मेहा? जिन्हें अक्षर पटेल मानते हैं अपनी ‘लेडी लक’

Axar Patel: आईसीसी मेन्स टी20 विश्व कप 2026 जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल सुर्खियों में हैं। टी20 विश्व कप 2026 में उनके शानदार प्रदर्शन ने फैंस का दिल जीत लिया। खासकर फाइनल में नरेन्द्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके 3 ओवर में 3 विकेट ने भारत की 96 रनों से जीत में अहम योगदान दिया। इस जीत के साथ भारत लगातार दूसरी बार टी20 विश्व कप जीतने में सफल रहा।

विश्व कप जीतने के बाद फैंस क्रिकेटरों की पर्सनल लाइफ के बारे में जानने में भी रुचि ले रहे हैं। आइए जानते हैं कि मैदान पर धमाल मचाने वाले अक्षर पटेल ने अपनी जिंदगी में मेहा के प्यार में कैसे पड़ गए और उनकी लव स्टोरी कैसी है।