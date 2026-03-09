Love Marriage करने के बाद है ऑनर किलिंग का डर?  घबराएं नहीं, संविधान देता है आपको सुरक्षा का अधिकार

Marriage Legal Rights In India: आज के समय में कई बार ऐसा होता है कि लड़का और लड़की अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं, लेकिन परिवार की मर्जी इसके खिलाफ होती है। कभी-कभी यह मामला इतना गंभीर हो जाता है कि परिवार वाले जान से मारने की धमकी देते हैं या हमला करवा देते हैं। लेकिन ऐसे हालात में कपल को डरने या अपने फैसले से पीछे हटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय कानून उनके साथ है। अगर आप या आपका साथी इस स्थिति में हैं, तो आप कानून के तहत सुरक्षा और मदद ले सकते हैं। आज की स्टोरी में ऐसे मामलों में क्या कदम उठाए जा सकते हैं और आपके कानूनी अधिकार क्या हैं, आइए इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही एडवोकेट बुशरा अमन खान से जानते हैं।

