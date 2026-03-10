पैक और क्रीम छोड़िए! बेदाग निखार पाने के लिए नमक के साथ खाएं टमाटर, मुंहासे हो जाएंगे गायब

Benefits Of Eating Tomato With Salt For Skin: भारतीय किचन में टमाटर के बिना काम नहीं चलता। चाहे दाल में तड़का लगाना हो, सब्जी की ग्रेवी बनानी हो, सूप तैयार करना हो या सलाद में इस्तेमाल करना हो, टमाटर हर जगह इस्तेमाल होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि टमाटर सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि इसमें मौजूद लाइकोपीन, विटामिन C और पोटैशियम जैसे पोषक तत्व आपकी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। ऐसे में अगर आप मुहांसों जैसी त्वचा की समस्याओं से परेशान हैं, तो कच्चे टमाटर पर हल्का सा नमक छिड़क कर खाना आपकी त्वचा के लिए फायदेमंद हो सकता है। आज के इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि टमाटर और नमक का यह मेल आपकी त्वचा और स्वास्थ्य के लिए कैसे फायदेमंद होता है।