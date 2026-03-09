Muhana Mandi : थोक मंडी में टमाटर के दामों में हो रही बढ़ोतरी, बारीक हरी मिर्ची-नींबू भी बिक रहा महंगा

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज देसी व हाइब्रिड टमाटर के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली। टमाटर के अलावा आज नींबू और बारीक हरी मिर्ची भी महंगी बिकी। ​भिंडी और ग्वार फली पहले से ही महंगे चल रहे हैं। इनके अलावा अन्य स​ब्जियों के दाम यथावत दिखाई दिए। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थिर आलू प्याज मंडी में आज लहसुन के दामों में बढ़ोतरी देखी गई। आज थोक मंडी में लहसुन के दाम 30 से 100 रुपए के बीच बोले गए। लहसुन के अलावा आज आलू-प्याज के दाम यथावत रहे। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के दाम इस प्रकार रहे।