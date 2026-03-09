Jaipur-Delhi Expressway Accident: RTO इंस्पेक्टर दस्ते के वाहन से टकराई बाइक, युवक की हालत गंभीर

Bike Collided With RTO Inspector's Vehicle: जयपुर-दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर खातियों की पुलिया के पास भगवती नर्सरी के सामने रविवार दोपहर जयपुर आरटीओ इंस्पेक्टर दस्ते के वाहन ने आगे चल रही मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इंस्पेक्टर ने निजी वाहन से सीकर रोड स्थित एक निजी अस्पताल में पहुंचाया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर रेफर कर दिया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना पर विश्वकर्मा थाना पुलिस और दुर्घटना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया और यातायात सुचारू करवाया।