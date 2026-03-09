Weather Update: 9–10 मार्च को हीटवेव का अलर्ट, 11–12 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ से तापमान में गिरावट

IMD Forecast: जयपुर. राजस्थान में गर्मी ने मार्च की शुरुआत में ही तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 36 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है, जो सामान्य से 5 से 10 डिग्री तक अधिक है। पिछले 24 घंटों में राज्य का सर्वाधिक तापमान पिलानी में 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।