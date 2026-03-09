T-20 : सीएम भजनलाल ने कहा, भारतीय क्रिकेट टीम ने पूरे देश का सिर गर्व से किया ऊंचा, अशोक गहलोत ने भी कही ये बात

सीएम भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया अकाउंट X पर लिखा कि विश्व विजेता भारत! टी-20 विश्व कप के फाइनल में ऐतिहासिक विजय के साथ भारतीय क्रिकेट टीम ने आज पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। मैदान पर खिलाड़ियों के जज्बे, समर्पण और संघर्ष ने हर भारतीय के दिल को गर्व और खुशी से भर दिया। आज करोड़ों भारतीयों की धड़कनें एक साथ धड़क रही थीं और टीम इंडिया ने उन उम्मीदों को जीत में बदल दिया।