LPG Saving Hack: गैस के बढ़ते दाम से न हों परेशान, प्रयागराज के’लोटा हैक’ से एक ही कुकर में बनाएं दाल-चावल-चोखा

LPG Saving Hack: ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव की वजह से होर्मुज स्ट्रेट बंद हो गया है। इसका सीधा असर LPG और नेचुरल गैस की सप्लाई पर पड़ रहा है, जिससे आने वाले दिनों में गैस के दाम और भी बढ़ सकते हैं। आज के समय में गैस के दाम जिस तरह आसमान छू रहे हैं, आने वाले दिनों में रसोई का बजट संभालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए आज की इस स्टोरी में हम इलाहाबाद (प्रयागराज) का फेमस 'लोटा हैक' बताने जा रहे हैं, जिसे फॉलो करके आप गैस और बर्तन धोने की मेहनत, दोनों बचा सकते हैं।