11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Sheetala Ashtami 2026: शीतला अष्टमी पर अपनों को भेजें ये 20+ शुभकामना संदेश, घर में आए सुख-समृद्धि

Sheetala Ashtami 2026 Wishes and Messages: आज शीतला अष्टमी का पावन पर्व है, जिसे &#8216;बासोड़ा&#8217; भी कहा जाता है। चैत्र मास की इस तिथि पर आरोग्य की देवी माता शीतला की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, आज के दिन माता को समर्पित ठंडा (बासी) भोजन ग्रहण करने से शरीर निरोगी रहता [&hellip;]

3 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Mar 11, 2026

Sheetala Ashtami Wishes

Sheetala Ashtami (image credit gemini)

Sheetala Ashtami 2026 Wishes and Messages: आज शीतला अष्टमी का पावन पर्व है, जिसे 'बासोड़ा' भी कहा जाता है। चैत्र मास की इस तिथि पर आरोग्य की देवी माता शीतला की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, आज के दिन माता को समर्पित ठंडा (बासी) भोजन ग्रहण करने से शरीर निरोगी रहता है और चेचक जैसे संक्रमणों से मुक्ति मिलती है।
इस पावन अवसर पर लोग न केवल माता की आराधना करते हैं, बल्कि अपने प्रियजनों के उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की मंगलकामना करने के साथ ही शुभकामनाएं भी भेजते हैं। आज के इस लेख में हम शीतला अष्टमी की शुभकामना देने के लिए संदेश और विशेज साझा कर रहे हैं, जिन्हें भेजकर आप अपनों को इस पावन पर्व की बधाई दे सकते हैं।


शीतला अष्टमी की शुभकामनाएं देने के लिए विशेज (Sheetala Ashtami Wishes)

  • माता शीतला के चरणों में शीश झुकाएं, मन की शांति और उत्तम स्वास्थ्य का वरदान पाएं। शीतला अष्टमी की आप सब को मंगलकामनाएं।
  • जैसे माता का जल तन को शीतलता देता है, वैसे ही उनका आशीर्वाद आपके मन को असीम शांति प्रदान करे। बासोड़ा पर्व की हार्दिक बधाई।
  • आपके जीवन से रोगों का अंधकार मिट जाए, माता की कृपा से हर दिन खुशियों की नई किरण आए। शुभ शीतला अष्टमी।
  • नीम की पत्तियों सी पवित्रता और शीतल जल सी निर्मलता आपके जीवन में सदा बनी रहे। माता रानी आप पर अपनी दया बनाए रखें।
  • आरोग्य की देवी आपके घर-आंगन को सुख और समृद्धि से भर दें, आपकी हर जायज मनोकामना को माता आज पूर्ण कर दें।
  • ठंडे पकवानों का स्वाद और अपनों का प्यार, खुशियों के साथ मनाएं आप बासोड़ा का यह पावन त्यौहार।
  • माता शीतला की झाड़ू आपके जीवन के सारे संकटों को बहार दे और उनका कलश आपके घर में सुखों की वर्षा कर दे।
  • भक्ति का दीप जले और श्रद्धा का फूल खिले, माता के आशीर्वाद से आपको दुनिया की हर खुशी मिले। शीतला अष्टमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।
  • कष्ट और व्याधियां आपके द्वार से कोसों दूर रहें, माता का ममतामयी आंचल आपके सिर पर सदा बना रहे। जय माता शीतला।
  • शीतला अष्टमी का यह शुभ दिन आपके परिवार में नई ऊर्जा और प्रसन्नता लेकर आए। आपका जीवन सदा मंगलमय हो।

शीतला अष्टमी शुभकामनाएं देने के लिए संदेश (Sheetala Ashtami WishesMessages)

  • माता शीतला के आशीर्वाद से आपके घर में सुख-शांति का वास हो, और बासोड़ा का यह पर्व आपके जीवन में शीतलता और मिठास लेकर आए।
  • जैसे माता के हाथ में शीतल जल का कलश है, वैसे ही आपका जीवन सदैव तृप्त और प्रसन्न रहे। शीतला अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं!
  • रोगों और कष्टों का नाश हो, माता की कृपा से हर आंगन खुशहाल हो। आपको और आपके परिवार को बासोड़ा पर्व की बहुत-बहुत बधाई।
  • ठंडे पकवानों का आनंद और अपनों का संग, माता शीतला भर दें आपके जीवन में खुशियों के नए रंग। जय शीतला माता!
  • माता शीतला की झाड़ू आपके जीवन की सारी बाधाओं को दूर करे और उनका कलश आपके घर को सौभाग्य से भर दे। शुभ शीतला अष्टमी।
  • नीम की ठंडी छांव और माता का दुलार, मंगलमय हो आपके लिए बासोड़ा का यह पावन त्यौहार।
  • आपके परिवार पर माता शीतला का हाथ सदा बना रहे, और स्वास्थ्य रूपी अनमोल वरदान आपको जीवन भर मिलता रहे।
  • इस शीतला अष्टमी पर प्रार्थना है कि आपका मन और तन दोनों शीतल रहें, और आप हर प्रकार की व्याधियों से मुक्त रहें।
  • बासोड़ा की पावन बेला में माता रानी आपके बच्चों की रक्षा करें और आपके पूरे कुल को सुख-समृद्धि प्रदान करें।
  • श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाएं बासोड़ा का उत्सव, माता की कृपा से आपके जीवन में बना रहे सदा आनंद का वैभव।

ये भी पढ़ें

Sheetala Ashtami 2026 Wishes and Messages: शीतला माता के आशीर्वाद के साथ अपनों को दें बधाई
लाइफस्टाइल
Sheetala Ashtami

खबर शेयर करें:

Published on:

11 Mar 2026 05:00 am

Hindi News / Lifestyle News / Sheetala Ashtami 2026: शीतला अष्टमी पर अपनों को भेजें ये 20+ शुभकामना संदेश, घर में आए सुख-समृद्धि

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Sheetala Ashtami 2026 Wishes and Messages: शीतला माता के आशीर्वाद के साथ अपनों को दें बधाई

Sheetala Ashtami
लाइफस्टाइल

पैक और क्रीम छोड़िए! बेदाग निखार पाने के लिए नमक के साथ खाएं टमाटर, मुंहासे हो जाएंगे गायब

Benefits Of Eating Tomato With Salt
लाइफस्टाइल

Kuldeep Yadav Marriage: कौन हैं वंशिका, जिनके प्यार में ‘क्लीन बोल्ड’ हुए कुलदीप यादव? घर से महज 3 KM दूर रहती है…

Kuldeep Yadav Marriage (2)
लाइफस्टाइल

मिलिए भारत के गन्ने में मिठास भरने वाली उस अनजान महिला से, जिसे जाति और लिंग के कारण छोड़ना पड़ा देश

E. K. Janaki Ammal
लाइफस्टाइल

Malaika Arora with Sorab Bedi : 31 साल के लड़के संग मलाइका, देखिए हसीन पल की 5 तस्वीरें, ये कथित BF कौन है?

Sorab Bedi, Malaika Arora New BF, Malaika Arora Latest News, Malaika Arora Sorab Bedi Photos,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.