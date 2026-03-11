Sheetala Ashtami 2026: शीतला अष्टमी पर अपनों को भेजें ये 20+ शुभकामना संदेश, घर में आए सुख-समृद्धि

Sheetala Ashtami 2026 Wishes and Messages: आज शीतला अष्टमी का पावन पर्व है, जिसे 'बासोड़ा' भी कहा जाता है। चैत्र मास की इस तिथि पर आरोग्य की देवी माता शीतला की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, आज के दिन माता को समर्पित ठंडा (बासी) भोजन ग्रहण करने से शरीर निरोगी रहता है और चेचक जैसे संक्रमणों से मुक्ति मिलती है।

इस पावन अवसर पर लोग न केवल माता की आराधना करते हैं, बल्कि अपने प्रियजनों के उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की मंगलकामना करने के साथ ही शुभकामनाएं भी भेजते हैं। आज के इस लेख में हम शीतला अष्टमी की शुभकामना देने के लिए संदेश और विशेज साझा कर रहे हैं, जिन्हें भेजकर आप अपनों को इस पावन पर्व की बधाई दे सकते हैं।