Chitrangada Singh Beauty Secrets: 50 की उम्र में भी दिखना है 25 का? एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह की तरह आजमाएं ये देसी घरेलू ड्रिंक, चेहरे पर आएगा गजब का निखार

Chitrangada Singh Beauty Secrets: बॉलीवुड की गॉर्जियस एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह की खूबसूरती और फिटनेस का हर कोई दीवाना है। अक्सर फैंस यह जानने के लिए बेताब रहते हैं कि 50 साल की उम्र में भी उनकी त्वचा इतनी ग्लोइंग और बॉडी इतनी एनर्जेटिक कैसे रहती है? हाल ही में चित्रांगदा ने 'लेट्स टॉक विद नमिता' पॉडकास्ट में अपनी सुबह का रूटीन बताया जो किसी भी आम इंसान के लिए फॉलो करना बहुत आसान है।