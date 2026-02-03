3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

World Cancer Day 2026: किचन में छुपा है सेहत का हथियार, ये 5 भारतीय मसाले कैंसर से लड़ने में मददगार

World Cancer Day 2026:कैंसर को लेकर जागरूकता आज सिर्फ अस्पतालों तक सीमित नहीं रही है। अब बात रोजमर्रा की आदतों, खान-पान और जीवनशैली तक पहुंच चुकी है। World Cancer Day इसी सोच को आगे बढ़ाने का एक मौका है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Feb 03, 2026

Turmeric, cinnamon, garlic health benefits, Natural remedies for healthy life,

Cancer awareness 2026|फोटो सोर्स – Freepik

World Cancer Day 2026: हर साल 4 फरवरी को मनाया जाने वाला विश्व कैंसर दिवस सिर्फ जागरूकता का दिन नहीं बल्कि सेहत और रोकथाम की याद दिलाने वाला मौका भी है। World Cancer Day Organization के अनुसार, 2025–2027 की थीम “United by Unique” है, जो बताती है कि हर व्यक्ति का कैंसर सफर अलग होता है, लेकिन इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया एकजुट है। इसका फोकस इंसानियत और पर्सनल केयर पर है।कैंसर से बचाव में हमारे रोजमर्रा के भोजन और मसाले भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। खासकर भारतीय किचन के कुछ देसी मसाले अपने एंटी-कैंसर गुणों के लिए जाने जाते हैं। आइए जानें वो 5 भारतीय मसाले जो आपके स्वास्थ्य को मजबूत बनाने और कैंसर से लड़ने में मददगार हो सकते हैं।

हल्दी (Turmeric)

हल्दी में मौजूद करक्यूमिन एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जाना जाता है। Cancer Research UK के अनुसार, यह शरीर में सूजन कम कर सकता है और असामान्य कोशिकाओं की ग्रोथ को धीमा कर सकता है।
कैसे लें: सब्जी, दाल, सूप या गुनगुने दूध में चुटकी भर।

लाल मिर्च (Cayenne Pepper)

लाल मिर्च में मौजूद कैप्सेसिन सूजन कम करने और फ्री-रेडिकल्स से लड़ने में मदद करता है। National Institute of Health के अध्ययन बताते हैं कि यह हानिकारक कोशिकाओं को खुद नष्ट होने की प्रक्रिया के लिए प्रेरित कर सकता है।
कैसे लें: सीमित मात्रा में सब्जी या चटनी में।

अदरक (Ginger)

अदरक में मौजूद जिंजरॉल और शोगाओल एंटीऑक्सीडेंट गुण रखते हैं। National Institute of Health के अध्ययन बताते हैं कि कि यह असामान्य कोशिकाओं के फैलाव को सीमित कर सकता है और पाचन तथा इम्युनिटी के लिए लाभकारी है।
कैसे लें: चाय, सब्जी, काढ़ा या सूप में।

दालचीनी (Cinnamon)

National Institute of Health के अध्ययन बताते हैं कि दालचीनी में पॉलीफेनॉल्स और सिनामैल्डिहाइड जैसे तत्व होते हैं, जोकोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं और असामान्य वृद्धि को धीमा कर सकते हैं।
कैसे लें: दलिया, फल, चाय या गुनगुने पानी में।

लहसुन (Garlic)

National Institute of Health के अध्ययन बताते हैं कि लहसुन में मौजूद एलिसिन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और पेट, कोलन और प्रोस्टेट से जुड़े जोखिम को कम कर सकता है। यह DNA रिपेयर प्रक्रिया को भी सपोर्ट करता है।
कैसे लें: कच्चा या हल्का भुना हुआ, दाल-सब्जी में।

जरूरी बात याद रखें

ये मसाले इलाज नहीं, बल्कि सपोर्ट सिस्टम हैं। संतुलित आहार, नियमित जांच, डॉक्टर की सलाह और स्वस्थ जीवनशैली के साथ ही इनका सही लाभ मिलता है।इस World Cancer Day, आइए यह समझें कि सेहत की शुरुआत अक्सर हमारी रसोई से ही होती है। छोटे-छोटे रोज़मर्रा के फैसले मिलकर बड़े बदलाव ला सकते हैं।

ये भी पढ़ें

कैंसर मरीजों के लिए राहत की खबर! लॉन्च हुई इस Cancer की सस्ती दवा, USFDA ने दी मंजूरी
स्वास्थ्य
Lupin Cancer Drug

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cancer

Published on:

03 Feb 2026 12:11 pm

Hindi News / Lifestyle News / World Cancer Day 2026: किचन में छुपा है सेहत का हथियार, ये 5 भारतीय मसाले कैंसर से लड़ने में मददगार
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Polar Night: ​सूरज यहां सोना भूल जाता है! जानिए उन जगहों के बारे में जहां महीनों तक नहीं होती रात

Polar Night, polar night alaska, polar night in norway
लाइफस्टाइल

Celebrity Beauty Tips: 46 की उम्र में भी नेचुरल ग्लो! Rani Mukerji ने बताया ये देसी इंग्रीडिएंट करता है उनकी स्किन पर मैजिक

Celebrity Beauty Tips, Rani Mukerji , beauty tips , Celebrity skincare,
लाइफस्टाइल

डिसिप्लिन, एक्सरसाइज, और डाइट ही है 60 के बाद भी फिट और हेल्दी रहने का रामबाण?, जानिए क्या है एक्सपर्ट्स की राय

Stay Fit After 60
Patrika Special News

कमर दर्द और हैमस्ट्रिंग की जकड़न से राहत, अनंत अंबानी के फिटनेस ट्रेनर ने बताया प्राचीन हिंदू वॉरियर योग का असरदार तरीका

Hindu warrior pose benefits, Hindu Warrior Pose, Warrior pose
लाइफस्टाइल

Momos Harmful for Health: मोमोज की लत ने कराया 85 लाख का नुकसान, जानिए इस फास्ट फूड के खतरनाक दुष्प्रभाव

Fast food addiction in children, Momos safety concerns,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.