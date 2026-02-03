World Cancer Day 2026: किचन में छुपा है सेहत का हथियार, ये 5 भारतीय मसाले कैंसर से लड़ने में मददगार

World Cancer Day 2026: हर साल 4 फरवरी को मनाया जाने वाला विश्व कैंसर दिवस सिर्फ जागरूकता का दिन नहीं बल्कि सेहत और रोकथाम की याद दिलाने वाला मौका भी है। World Cancer Day Organization के अनुसार, 2025–2027 की थीम “United by Unique” है, जो बताती है कि हर व्यक्ति का कैंसर सफर अलग होता है, लेकिन इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया एकजुट है। इसका फोकस इंसानियत और पर्सनल केयर पर है।कैंसर से बचाव में हमारे रोजमर्रा के भोजन और मसाले भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। खासकर भारतीय किचन के कुछ देसी मसाले अपने एंटी-कैंसर गुणों के लिए जाने जाते हैं। आइए जानें वो 5 भारतीय मसाले जो आपके स्वास्थ्य को मजबूत बनाने और कैंसर से लड़ने में मददगार हो सकते हैं।