कैंसर मरीजों के लिए राहत की खबर! लॉन्च हुई इस Cancer की सस्ती दवा, USFDA ने दी मंजूरी

IQVIA के आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका में Dasatinib की सालाना मांग बहुत ज्यादा है। ऐसे में जेनेरिक विकल्प का आना पब्लिक हेल्थ के लिहाज से भी फायदेमंद है, क्योंकि इससे हेल्थकेयर सिस्टम पर पड़ने वाला खर्च कम हो सकता है और ज्यादा मरीजों तक इलाज पहुंच सकता है। लुपिन द्वारा Dasatinib Tablets का अमेरिका में लॉन्च होना सेहत के नजरिए से एक सकारात्मक कदम है। यह न सिर्फ कैंसर मरीजों के लिए इलाज को सुलभ बनाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि भारतीय फार्मा कंपनियां वैश्विक स्तर पर किफायती और भरोसेमंद हेल्थकेयर सॉल्यूशंस देने में अहम भूमिका निभा रही हैं।