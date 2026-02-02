2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

कैंसर मरीजों के लिए राहत की खबर! लॉन्च हुई इस Cancer की सस्ती दवा, USFDA ने दी मंजूरी

Lupin Cancer Drug: Lupin ने अमेरिका में कैंसर की सस्ती जेनेरिक दवा Dasatinib लॉन्च की है। जानिए यह दवा CML मरीजों की सेहत के लिए क्यों अहम है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Feb 02, 2026

Lupin Cancer Drug

Lupin Cancer Drug (Photo- gemini ai)

Lupin Cancer Drug: भारतीय दवा कंपनी लुपिन ने अमेरिका में कैंसर की जेनेरिक दवा Dasatinib Tablets लॉन्च किया है, इसे हेल्थ एंगल से देखें तो यह मरीजों के लिए एक बेहद अहम कदम है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में दवा की उपलब्धता और कीमत सीधे तौर पर मरीज की सेहत और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है।

कैंसर इलाज में दवाओं की अहम भूमिका

Chronic Myeloid Leukemia (CML) एक तरह का ब्लड कैंसर है, जिसमें मरीजों को लंबे समय तक दवाइयों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में अगर दवा बहुत महंगी हो, तो कई मरीज इलाज बीच में छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। Dasatinib जैसी दवाएं इस बीमारी के इलाज में बेहद जरूरी मानी जाती हैं, खासकर उन मरीजों के लिए जिनमें Philadelphia chromosome-positive (Ph+) पाया जाता है।

लुपिन की Dasatinib Tablets को USFDA की मंजूरी मिली है, यानी इसकी सेफ्टी, क्वालिटी और असर पर भरोसा किया जा सकता है। यह दवा अलग-अलग स्ट्रेंथ में उपलब्ध है, जिससे डॉक्टर मरीज की जरूरत के हिसाब से सही डोज तय कर सकते हैं। हेल्थ के नजरिए से यह लचीलापन इलाज को ज्यादा प्रभावी बनाता है।

जेनेरिक दवाएं और मरीजों की सेहत

लुपिन की यह दवा मशहूर कैंसर मेडिसिन Sprycel के बराबर असरदार है। जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि वे कम कीमत में वही असर देती हैं। इसका मतलब यह है कि ज्यादा मरीज समय पर इलाज शुरू कर सकते हैं और दवा को नियमित रूप से ले सकते हैं। नियमित इलाज से बीमारी को कंट्रोल में रखना और मरीज की लाइफ क्वालिटी बेहतर बनाना आसान होता है।

लंबे इलाज में राहत

CML जैसी बीमारियों में इलाज अक्सर सालों तक चलता है। ऐसे में दवा का खर्च मरीज और परिवार दोनों के लिए मानसिक और आर्थिक तनाव का कारण बनता है। सस्ती जेनेरिक दवा उपलब्ध होने से मरीजों पर दबाव कम होता है और वे इलाज को बिना रुकावट जारी रख पाते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इलाज में निरंतरता कैंसर कंट्रोल करने में बहुत अहम भूमिका निभाती है।

वैश्विक सेहत के लिए भी अहम

IQVIA के आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका में Dasatinib की सालाना मांग बहुत ज्यादा है। ऐसे में जेनेरिक विकल्प का आना पब्लिक हेल्थ के लिहाज से भी फायदेमंद है, क्योंकि इससे हेल्थकेयर सिस्टम पर पड़ने वाला खर्च कम हो सकता है और ज्यादा मरीजों तक इलाज पहुंच सकता है। लुपिन द्वारा Dasatinib Tablets का अमेरिका में लॉन्च होना सेहत के नजरिए से एक सकारात्मक कदम है। यह न सिर्फ कैंसर मरीजों के लिए इलाज को सुलभ बनाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि भारतीय फार्मा कंपनियां वैश्विक स्तर पर किफायती और भरोसेमंद हेल्थकेयर सॉल्यूशंस देने में अहम भूमिका निभा रही हैं।

ये भी पढ़ें

क्या आप भी खरीद रहे हैं Cancer की महंगी दवा? रुकिए! सरकार ने इन 17 ड्रग्स पर दी राहत, अभी चेक करें इनके नाम
स्वास्थ्य
Cancer Treatment Cost

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Feb 2026 04:30 pm

Hindi News / Health / कैंसर मरीजों के लिए राहत की खबर! लॉन्च हुई इस Cancer की सस्ती दवा, USFDA ने दी मंजूरी
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Autoimmune Disease: दवा खाकर भी नहीं मिल रहा आराम? कहीं आप भी तो नहीं जूझ रहे ऑटोइम्यून डिजीज से? जानिए लक्षण, कारण और इलाज

Autoimmune Disease
स्वास्थ्य

Thick Thigh Benefits: मोटी जांघें होती हैं सेहत के लिए फायदेमंद! डॉक्टर से जानिए सेहत के लिए क्यों सुरक्षित है थाई फैट?

Thick Thigh Benefits
स्वास्थ्य

Hair Health: क्या अब बिना डाई के काले होंगे बाल? वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला सबसे आसान तरीका!

Hair Health
स्वास्थ्य

Thyroid Early Symptoms: जिसे आप आलस समझ रहे हैं, वो कहीं थायरॉइड तो नहीं? ये 3 लक्षण चीख-चीख कर दे रहे हैं चेतावनी

Thyroid Early Symptoms
स्वास्थ्य

वो बीमारियां जो शरीर को धीरे-धीरे खत्म कर देती हैं…जानिए उन 7 Rare Diseases के नाम जिसका इलाज हुआ सस्ता

Rare Diseases
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.