कैंसर मरीजों के लिए राहत की खबर! लॉन्च हुई इस Cancer की सस्ती दवा, USFDA ने दी मंजूरी

Lupin Cancer Drug: भारतीय दवा कंपनी लुपिन ने अमेरिका में कैंसर की जेनेरिक दवा Dasatinib Tablets लॉन्च किया है, इसे हेल्थ एंगल से देखें तो यह मरीजों के लिए एक बेहद अहम कदम है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में दवा की उपलब्धता और कीमत सीधे तौर पर मरीज की सेहत और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती है।
Chronic Myeloid Leukemia (CML) एक तरह का ब्लड कैंसर है, जिसमें मरीजों को लंबे समय तक दवाइयों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में अगर दवा बहुत महंगी हो, तो कई मरीज इलाज बीच में छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। Dasatinib जैसी दवाएं इस बीमारी के इलाज में बेहद जरूरी मानी जाती हैं, खासकर उन मरीजों के लिए जिनमें Philadelphia chromosome-positive (Ph+) पाया जाता है।
लुपिन की Dasatinib Tablets को USFDA की मंजूरी मिली है, यानी इसकी सेफ्टी, क्वालिटी और असर पर भरोसा किया जा सकता है। यह दवा अलग-अलग स्ट्रेंथ में उपलब्ध है, जिससे डॉक्टर मरीज की जरूरत के हिसाब से सही डोज तय कर सकते हैं। हेल्थ के नजरिए से यह लचीलापन इलाज को ज्यादा प्रभावी बनाता है।
लुपिन की यह दवा मशहूर कैंसर मेडिसिन Sprycel के बराबर असरदार है। जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि वे कम कीमत में वही असर देती हैं। इसका मतलब यह है कि ज्यादा मरीज समय पर इलाज शुरू कर सकते हैं और दवा को नियमित रूप से ले सकते हैं। नियमित इलाज से बीमारी को कंट्रोल में रखना और मरीज की लाइफ क्वालिटी बेहतर बनाना आसान होता है।
CML जैसी बीमारियों में इलाज अक्सर सालों तक चलता है। ऐसे में दवा का खर्च मरीज और परिवार दोनों के लिए मानसिक और आर्थिक तनाव का कारण बनता है। सस्ती जेनेरिक दवा उपलब्ध होने से मरीजों पर दबाव कम होता है और वे इलाज को बिना रुकावट जारी रख पाते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इलाज में निरंतरता कैंसर कंट्रोल करने में बहुत अहम भूमिका निभाती है।
IQVIA के आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका में Dasatinib की सालाना मांग बहुत ज्यादा है। ऐसे में जेनेरिक विकल्प का आना पब्लिक हेल्थ के लिहाज से भी फायदेमंद है, क्योंकि इससे हेल्थकेयर सिस्टम पर पड़ने वाला खर्च कम हो सकता है और ज्यादा मरीजों तक इलाज पहुंच सकता है। लुपिन द्वारा Dasatinib Tablets का अमेरिका में लॉन्च होना सेहत के नजरिए से एक सकारात्मक कदम है। यह न सिर्फ कैंसर मरीजों के लिए इलाज को सुलभ बनाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि भारतीय फार्मा कंपनियां वैश्विक स्तर पर किफायती और भरोसेमंद हेल्थकेयर सॉल्यूशंस देने में अहम भूमिका निभा रही हैं।
