Autoimmune Disease: दवा खाकर भी नहीं मिल रहा आराम? कहीं आप भी तो नहीं जूझ रहे ऑटोइम्यून डिजीज से? जानिए लक्षण, कारण और इलाज

इन बीमारियों का कोई एक निश्चित कारण अभी तक सामने नहीं आया है। हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे जेनेटिक फैक्टर, वायरल या बैक्टीरियल इंफेक्शन, हार्मोनल बदलाव, पर्यावरण और लाइफस्टाइल से जुड़े कारण हो सकते हैं। रिसर्च के मुताबिक महिलाओं में ऑटोइम्यून बीमारियों का खतरा पुरुषों से ज्यादा होता है। जिन परिवारों में पहले से ऐसी बीमारी रही हो, वहां अगली पीढ़ी में रिस्क बढ़ जाता है।