Human Seventh Sense: बड़ा खुलासा! अब बिना छुए चीजों को महसूस कर सकेंगी आपकी उंगलियां

Human Seventh Sense: अभी तक आपने सिर्फ यह सुना होगा कि मानव की 5 इंद्रियां (Senses) होती हैं—देखना, सुनना, सूंघना, चखना और छूना। थोड़े समय पहले एक अध्ययन में छठी इंद्रिय के होने की बात साबित हुई थी। लेकिन अब आपको यह जानकर हैरानी होगी कि छठी के बाद अब सातवीं इंद्रिय भी खोज ली गई है, यानी अब मानव की कुल सात इंद्रियां हैं।



क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन (UCL) के वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। रिसर्च के अनुसार, इंसानों में 'रिमोट टच' (Remote Touch) नाम की एक सातवीं इंद्रिय भी होती है। यह वैसी ही शक्ति है जैसी समुद्र के किनारे पाए जाने वाले सैंडपाइपर (Sandpipers) और प्लोवर्स (Plovers) जैसे पक्षियों में होती है। आइए जानते हैं कि क्या है यह अद्भुत खोज और यह हमारे भविष्य को कैसे बदलेगी।