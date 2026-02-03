Health Checkup: 30 पार करते ही शरीर में बजने लगती है खतरे की घंटी! महिलाओं के लिए ये 7 टेस्ट हैं लाइफलाइन

अक्सर देखा गया है कि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा उम्र तक जीती हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा साल खराब सेहत के साथ गुजारने पड़ते हैं। इसकी वजह ऑस्टियोपोरोसिस, डिप्रेशन, ऑटोइम्यून बीमारियां और हार्मोनल गड़बड़ियां होती हैं। 30 की उम्र के बाद हार्ट डिजीज, डायबिटीज और थायरॉइड जैसी समस्याओं का खतरा भी बढ़ने लगता है। इसलिए हर साल कुछ जरूरी जांचें कराना बहुत फायदेमंद होता है।