3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Nipah Virus vs Bird Flu: कोरोना के बाद अब 2026 में नए खतरे की दस्तक! निपाह या बर्ड फ्लू, कौन सा वायरस है ज्यादा खतरनाक

Nipah Virus vs Bird Flu: भारत में Nipah Virus और Bird Flu ने बढ़ाई चिंता। जानिए दोनों में क्या फर्क है, कौन ज्यादा खतरनाक है और इंसानों पर इसका असर कितना गंभीर हो सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Feb 03, 2026

Nipah Virus vs Bird Flu

Nipah Virus vs Bird Flu (photo- gemini ai)

Nipah Virus vs Bird Flu: साल 2026 की शुरुआत में भारत में दो वायरस निपाह वायरस और बर्ड फ्लू (एवियन इन्फ्लुएंजा) ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। दोनों ही बीमारियां जानवरों से इंसानों में फैलती हैं, लेकिन इनके फैलने का तरीका, इंसानों पर असर और खतरे का स्तर काफी अलग है।निपाह वायरस हाल ही में पश्चिम बंगाल में सामने आया है। यह वायरस बहुत खतरनाक माना जाता है क्योंकि इससे दिमाग में सूजन (एन्सेफलाइटिस) और गंभीर सांस की समस्या हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक, निपाह वायरस से संक्रमित लोगों में मौत का खतरा 40 से 75 फीसदी तक रहता है। अभी तक इसका कोई पक्का इलाज या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है।

वहीं दूसरी तरफ बर्ड फ्लू ज्यादातर पक्षियों को प्रभावित करता है। इंसानों में यह बीमारी बहुत कम फैलती है और आमतौर पर संक्रमित मुर्गियों या पक्षियों के सीधे संपर्क से होती है। बिहार के दरभंगा में हाल ही में कौवों में बर्ड फ्लू पाया गया है, जिससे सतर्कता बढ़ा दी गई है।

निपाह वायरस क्या है और कितना खतरनाक है?

निपाह वायरस सबसे पहले 1998-99 में मलेशिया में सामने आया था। इसका मुख्य स्रोत फल खाने वाली चमगादड़ होती हैं। इंसान इस वायरस से संक्रमित खाना खाने या संक्रमित व्यक्ति के बहुत करीब आने से बीमार हो सकता है। शुरुआत में इसके लक्षण बुखार, सिरदर्द, खांसी और सांस लेने में दिक्कत जैसे होते हैं। लेकिन कुछ ही समय में हालत बिगड़ सकती है और मरीज को दौरे, बेहोशी या कोमा तक हो सकता है। कई मामलों में मरीज को आईसीयू में रखना पड़ता है। जनवरी 2026 में पश्चिम बंगाल में इसके कुछ केस सामने आए, जिसके बाद करीब 200 लोगों की निगरानी की गई। हालांकि अभी बड़े स्तर पर फैलने का खतरा कम बताया गया है, फिर भी इसकी गंभीरता को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है।

बर्ड फ्लू कितना खतरनाक है?

बर्ड फ्लू एक ऐसा वायरस है जो पक्षियों में फैलता है। इसके कुछ प्रकार, जैसे H5N1, इंसानों को भी संक्रमित कर सकते हैं। इंसानों में इसके लक्षण आम फ्लू जैसे होते हैं, लेकिन कुछ मामलों में यह गंभीर निमोनिया और सांस की दिक्कत में बदल सकता है। हालांकि बर्ड फ्लू से इंसानों में मौत के मामले सामने आए हैं, लेकिन इंसान से इंसान में इसका फैलाव बहुत ही कम होता है। इसी वजह से इसका खतरा निपाह वायरस जितना नहीं माना जाता।

निपाह बनाम बर्ड फ्लू कौन ज्यादा जानलेवा?

अगर सीधे तुलना करें तो निपाह वायरस इंसानों के लिए ज्यादा घातक माना जाता है, क्योंकि इसमें मौत का खतरा ज्यादा है। कोई वैक्सीन या पक्का इलाज नहीं है। दिमाग पर सीधा असर डालता है। हालांकि बर्ड फ्लू का असर बड़े स्तर पर पक्षियों और पोल्ट्री उद्योग पर ज्यादा पड़ता है, जिससे आर्थिक नुकसान होता है। दोनों ही बीमारियों से बचाव के लिए साफ-सफाई, सतर्कता और समय पर जांच बहुत जरूरी है। सही जानकारी और सावधानी से ही ऐसे वायरस को फैलने से रोका जा सकता है।

ये भी पढ़ें

Nipah Virus High Alert: 19 साल बाद लौटे निपाह का दुनिया भर में खौफ! चीन और अमेरिका सहित इन देशों में ग्लोबल अलर्ट जारी
स्वास्थ्य
Nipah virus high alert

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

03 Feb 2026 02:07 pm

Published on:

03 Feb 2026 02:06 pm

Hindi News / Health / Nipah Virus vs Bird Flu: कोरोना के बाद अब 2026 में नए खतरे की दस्तक! निपाह या बर्ड फ्लू, कौन सा वायरस है ज्यादा खतरनाक
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Skin Disease: उंगलियों को खत्म कर रहा ये खतरनाक वायरस! अभी जानें क्या होता है Whitlow

Skin Disease Whitlow
स्वास्थ्य

World Cancer Day 2026: पलकों का झुकना और कैंसर की दस्तक! आखिर क्यों हर साल जा रही है 18 लाख लोगों की जान

world cancer day
स्वास्थ्य

Health Checkup: 30 पार करते ही शरीर में बजने लगती है खतरे की घंटी! महिलाओं के लिए ये 7 टेस्ट हैं लाइफलाइन

Health Checkup
स्वास्थ्य

Endometriosis Symptoms: 19 करोड़ महिलाएं हैं इस बीमारी की शिकार! कहीं आप भी तो नहीं कर रहीं शरीर के इन इशारों को अनदेखा?

Endometriosis Symptoms
स्वास्थ्य

Heart Attack: महिलाओं से 10 साल पहले ही फेल हो सकता है पुरुषों का दिल! नई रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा

heart attack
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.