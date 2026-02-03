Nipah Virus vs Bird Flu: कोरोना के बाद अब 2026 में नए खतरे की दस्तक! निपाह या बर्ड फ्लू, कौन सा वायरस है ज्यादा खतरनाक

निपाह वायरस सबसे पहले 1998-99 में मलेशिया में सामने आया था। इसका मुख्य स्रोत फल खाने वाली चमगादड़ होती हैं। इंसान इस वायरस से संक्रमित खाना खाने या संक्रमित व्यक्ति के बहुत करीब आने से बीमार हो सकता है। शुरुआत में इसके लक्षण बुखार, सिरदर्द, खांसी और सांस लेने में दिक्कत जैसे होते हैं। लेकिन कुछ ही समय में हालत बिगड़ सकती है और मरीज को दौरे, बेहोशी या कोमा तक हो सकता है। कई मामलों में मरीज को आईसीयू में रखना पड़ता है। जनवरी 2026 में पश्चिम बंगाल में इसके कुछ केस सामने आए, जिसके बाद करीब 200 लोगों की निगरानी की गई। हालांकि अभी बड़े स्तर पर फैलने का खतरा कम बताया गया है, फिर भी इसकी गंभीरता को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है।