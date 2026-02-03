World Cancer Day 2026: पलकों का झुकना और कैंसर की दस्तक! आखिर क्यों हर साल जा रही है 18 लाख लोगों की जान

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, फेफड़ों का कैंसर स्तन (Breast), कोलन और प्रोस्टेट कैंसर को मिलाकर भी उनसे ज्यादा लोगों की जान लेता है। अकेले 2020 में ही इसने करीब 18 लाख लोगों की जान ली थी। फेफड़ों के कैंसर को 'साइलेंट किलर' कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण शुरुआती चरण (Early Stage) में बहुत ही मामूली होते हैं। जब तक व्यक्ति को गंभीर खांसी या खून आने जैसे लक्षण महसूस होते हैं, तब तक अक्सर कैंसर शरीर के अन्य हिस्सों में फैल चुका होता है। फेफड़ों का कैंसर बहुत ही आक्रामक (Aggressive) होता है। यह फेफड़ों से निकलकर बहुत जल्दी दिमाग (Brain), हड्डियों (Bones) और लिवर तक पहुंच जाता है, जिसके बाद इसका इलाज करना बहुत कठिन हो जाता है।