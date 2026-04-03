COVID के बाद भी खतरा खत्म नहीं! Long COVID से दिल पर पड़ सकता है असर, स्टडी में खुलासा

long COVID symptoms (Photo- gemini ai)
Long COVID Symptoms: नई रिसर्च में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। जिन लोगों को Long COVID होता है, उनमें दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। यह स्टडी स्वीडन के Karolinska Institutet के वैज्ञानिकों ने की है, जो जर्नल eClinicalMedicine में प्रकाशित हुई है।
रिसर्च में पाया गया कि Long COVID से जूझ रहे लोगों में Cardiovascular Disease का खतरा ज्यादा होता है। इसमें दिल की धड़कन का अनियमित होना (arrhythmia) और दिल की नसों में ब्लॉकेज (coronary artery disease) जैसी समस्याएं शामिल हैं।खास बात यह है कि यह खतरा सिर्फ उन लोगों में नहीं है जो कोविड के दौरान अस्पताल में भर्ती हुए थे, बल्कि उन लोगों में भी देखा गया जो घर पर ही ठीक हो गए थे।
रिसर्च के मुताबिक, महिलाओं में यह जोखिम और ज्यादा देखा गया। उनमें हार्ट फेल होने और ब्लड वेसल्स से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ा हुआ पाया गया।
इस स्टडी में करीब 12 लाख (1.2 मिलियन) लोगों को शामिल किया गया, जिनमें से लगभग 9,000 लोगों को Long COVID था। करीब 4 साल तक इन लोगों को फॉलो किया गया। नतीजों में सामने आया कि Long COVID वाली महिलाओं में 18% से ज्यादा को दिल से जुड़ी समस्या हुई। पुरुषों में यह आंकड़ा 20% के आसपास था।जबकि जिन लोगों को Long COVID नहीं था, उनमें यह खतरा काफी कम था
एक्सपर्ट्स का मानना है कि Long COVID शरीर पर लंबे समय तक असर डालता है। यह दिल और ब्लड वेसल्स को कमजोर कर सकता है, जिससे बाद में गंभीर बीमारियां हो सकती हैं।
सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कई लोगों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें Long COVID है। ऐसे में दिल से जुड़ी समस्याएं धीरे-धीरे बढ़ती रहती हैं और समय पर पकड़ में नहीं आतीं।
अगर COVID के बाद लंबे समय तक कमजोरी या सांस फूलने जैसी समस्या रहे, तो डॉक्टर से जरूर मिलें। नियमित हेल्थ चेकअप कराएं। दिल को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज और सही डाइट लें। किसी भी असामान्य लक्षण को नजरअंदाज न करें।
यह रिसर्च बताती है कि Long COVID को हल्के में लेना सही नहीं है। यह सिर्फ थकान या कमजोरी तक सीमित नहीं है, बल्कि आगे चलकर दिल की गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। इसलिए अगर आपको COVID के बाद लंबे समय तक कोई समस्या महसूस हो रही है, तो समय पर जांच कराना बहुत जरूरी है।
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