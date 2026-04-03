COVID के बाद भी खतरा खत्म नहीं! Long COVID से दिल पर पड़ सकता है असर, स्टडी में खुलासा

रिसर्च में पाया गया कि Long COVID से जूझ रहे लोगों में Cardiovascular Disease का खतरा ज्यादा होता है। इसमें दिल की धड़कन का अनियमित होना (arrhythmia) और दिल की नसों में ब्लॉकेज (coronary artery disease) जैसी समस्याएं शामिल हैं।खास बात यह है कि यह खतरा सिर्फ उन लोगों में नहीं है जो कोविड के दौरान अस्पताल में भर्ती हुए थे, बल्कि उन लोगों में भी देखा गया जो घर पर ही ठीक हो गए थे।