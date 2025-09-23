कोरोना के बाद Long COVID को लेकर चर्चा, महिला सहित इन लोगों के लिए रिस्क, जानिए लक्षण

लॉन्ग कोविड के लक्षण कई बार क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम (CFS) जैसी बीमारियों से मिलते-जुलते हैं। इस वजह से कुछ मरीजों को सही इलाज मिलने में देर हो सकती है। इसलिए सही डायग्नोसिस और समझ बहुत जरूरी है। लॉन्ग कोविड आज भी एक बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है। दुनिया भर में लाखों लोग इसकी वजह से परेशान हैं। बचाव के लिए सबसे जरूरी है वैक्सीन लगवाना, साफ-सफाई रखना और हेल्थ केयर प्रोवाइडर से जुड़े रहना।