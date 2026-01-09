H3N2 Flu Strain: सावधान! अगर आ रही है पीली उल्टी तो हो जाएं सतर्क, ब्रिटेन में तबाही मचा रहा ये नया वायरस

यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया के संक्रामक रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर पॉल हंटर ने बताया कि पीली पित्त की उल्टी आमतौर पर तब होती है जब इंसान खाली पेट बार-बार उल्टी करता है। फ्लू की वजह से पेट की अंदरूनी परत में सूजन आ जाती है और जब पेट में कुछ नहीं होता, तो पित्त बाहर आने लगता है। उन्होंने यह भी साफ किया कि इसे लोग अक्सर स्टमक फ्लू समझ लेते हैं, जबकि यह आम फ्लू का ही हिस्सा हो सकता है।