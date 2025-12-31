H3N2 Flu Virus: सिर्फ 3 महीने और 49,000 लोग अस्पताल में भर्ती… क्या आप भी कर रहे हैं फ्लू को हल्के में लेने की गलती?

H3N2 Flu Virus: अमेरिका में इस समय फ्लू (इन्फ्लुएंजा) तेजी से फैल रहा है। सर्दियों के मौसम और छुट्टियों की वजह से लोगों का आपस में ज्यादा संपर्क हो रहा है, जिससे संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका की स्वास्थ्य एजेंसी CDC की 19 दिसंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फ्लू सीजन में अब तक 1,900 लोगों की मौत, 49,000 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती और करीब 46 लाख फ्लू के मामले सामने आ चुके हैं।