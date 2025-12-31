31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

H3N2 Flu Virus: सिर्फ 3 महीने और 49,000 लोग अस्पताल में भर्ती… क्या आप भी कर रहे हैं फ्लू को हल्के में लेने की गलती?

H3N2 Flu Virus: अमेरिका में फ्लू तेजी से फैल रहा है। CDC रिपोर्ट के मुताबिक 46 लाख केस, 49 हजार अस्पताल में भर्ती और 1,900 मौतें हो चुकी हैं। जानिए बचाव के उपाय।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Dec 31, 2025

H3N2 Flu Virus

H3N2 Flu Virus (photo- gemini ai)

H3N2 Flu Virus: अमेरिका में इस समय फ्लू (इन्फ्लुएंजा) तेजी से फैल रहा है। सर्दियों के मौसम और छुट्टियों की वजह से लोगों का आपस में ज्यादा संपर्क हो रहा है, जिससे संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका की स्वास्थ्य एजेंसी CDC की 19 दिसंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फ्लू सीजन में अब तक 1,900 लोगों की मौत, 49,000 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती और करीब 46 लाख फ्लू के मामले सामने आ चुके हैं।

अस्पतालों में बढ़ी भीड़

फ्लू के बढ़ते मामलों का असर अस्पतालों पर साफ दिख रहा है। इमरजेंसी वार्ड लगातार भरे हुए हैं। एबीसी न्यूज के मेडिकल एक्सपर्ट डॉ. डेरियन सटन का कहना है कि छुट्टियों के दौरान राष्ट्रीय आंकड़े थोड़े देर से सामने आते हैं, लेकिन राज्य स्तर के आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार फ्लू का सीजन काफी गंभीर है।

न्यूयॉर्क में टूटा रिकॉर्ड

न्यूयॉर्क राज्य में हालात और भी चिंताजनक हैं। न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के अनुसार, 20 दिसंबर को खत्म हुए हफ्ते में 71,123 फ्लू के मामले दर्ज किए गए। यह साल 2004 के बाद से किसी एक हफ्ते में दर्ज किए गए सबसे ज्यादा फ्लू केस हैं। इससे साफ है कि संक्रमण कितनी तेजी से फैल रहा है।

कौन सा फ्लू वायरस ज्यादा फैल रहा है?

CDC की रिपोर्ट के मुताबिक, इस सीजन में ज्यादातर मामले H3N2 स्ट्रेन से जुड़े हैं। सितंबर के आखिर से अब तक जांच किए गए सैंपल्स में से करीब 89 प्रतिशत इसी स्ट्रेन के पाए गए हैं। यह स्ट्रेन आमतौर पर तेज बुखार, बदन दर्द और ज्यादा कमजोरी पैदा करता है।

फ्लू को हल्के में न लें

कई लोग फ्लू को आम सर्दी-खांसी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह बीमारी खतरनाक हो सकती है। खासकर बुजुर्ग, छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और पहले से बीमार लोग फ्लू से ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। कुछ मामलों में फ्लू से निमोनिया और सांस की गंभीर समस्या भी हो सकती है।

CDC की खास सलाह

CDC ने 6 महीने से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को फ्लू का टीका लगवाने की सलाह दी है। एजेंसी का कहना है कि हर साल फ्लू वैक्सीन लाखों लोगों को बीमार होने से बचाती है और फ्लू से जुड़ी जटिलताओं का खतरा कम करती है।

खुद को कैसे रखें सुरक्षित

फ्लू से बचाव के लिए टीके के साथ-साथ कुछ आसान सावधानियां भी जरूरी हैं

  • हाथों को बार-बार साबुन से धोएं
  • भीड़-भाड़ वाली जगहों पर सावधानी बरतें
  • खांसते या छींकते समय मुंह ढकें
  • बीमार होने पर घर पर आराम करें

सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव

अमेरिका में बढ़ता फ्लू यह साफ संकेत है कि इस मौसम में लापरवाही भारी पड़ सकती है। समय पर वैक्सीनेशन और रोजमर्रा की सावधानियां अपनाकर खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखा जा सकता है।

ये भी पढ़ें

H3N2 Flu Symptoms : तेज बुखार और खांसी? H3N2 इन्फ्लूएंजा ने बढ़ाई टेंशन, डॉ. से जानें क्या करें और क्या नहीं
Patrika Special News
H3N2 flu symptoms

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

31 Dec 2025 10:27 am

Hindi News / Health / H3N2 Flu Virus: सिर्फ 3 महीने और 49,000 लोग अस्पताल में भर्ती… क्या आप भी कर रहे हैं फ्लू को हल्के में लेने की गलती?

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

New Year Health: इस नए साल अपनाएं ये 5 आदतें और अपने शरीर को रखें पूरे साल बिमारियों से दूर

Healthy habits,New Year Health, Daily health routine,Balanced diet tips
स्वास्थ्य

Alcohol Cancer Risk: सावधान! 31st की पार्टी पड़ न जाए भारी, शराब का वो एक घूंट दे रहा है इन 3 तरह के कैंसर को दावत!

Alcohol Cancer Risk
स्वास्थ्य

Stress Relief Technique: गाली देना बुरी बात नहीं? वैज्ञानिकों ने बताया शरीर पर इसका ऐसा असर, जानकर रह जाएंगे दंग!

Stress Relief Technique
स्वास्थ्य

Skin Disease: मुंह और प्राइवेट पार्ट पर दिखने वाले सफेद धब्बे हो सकते है इस खतरनाक बीमारी का संकेत!

Skin Disease
स्वास्थ्य

Cancer Treatment: अब फेल नहीं होगा कैंसर का इलाज! वैज्ञानिकों ने पकड़ी वो नस, जिससे खत्म होगा लाइलाज बीमारी का डर

Drug Resistant Cancer Treatment
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.