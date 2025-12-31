H3N2 Flu Virus: सिर्फ 3 महीने और 49,000 लोग अस्पताल में भर्ती… क्या आप भी कर रहे हैं फ्लू को हल्के में लेने की गलती?

H3N2 Flu Virus (photo- gemini ai)
H3N2 Flu Virus: अमेरिका में इस समय फ्लू (इन्फ्लुएंजा) तेजी से फैल रहा है। सर्दियों के मौसम और छुट्टियों की वजह से लोगों का आपस में ज्यादा संपर्क हो रहा है, जिससे संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। अमेरिका की स्वास्थ्य एजेंसी CDC की 19 दिसंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फ्लू सीजन में अब तक 1,900 लोगों की मौत, 49,000 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती और करीब 46 लाख फ्लू के मामले सामने आ चुके हैं।
फ्लू के बढ़ते मामलों का असर अस्पतालों पर साफ दिख रहा है। इमरजेंसी वार्ड लगातार भरे हुए हैं। एबीसी न्यूज के मेडिकल एक्सपर्ट डॉ. डेरियन सटन का कहना है कि छुट्टियों के दौरान राष्ट्रीय आंकड़े थोड़े देर से सामने आते हैं, लेकिन राज्य स्तर के आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार फ्लू का सीजन काफी गंभीर है।
न्यूयॉर्क राज्य में हालात और भी चिंताजनक हैं। न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के अनुसार, 20 दिसंबर को खत्म हुए हफ्ते में 71,123 फ्लू के मामले दर्ज किए गए। यह साल 2004 के बाद से किसी एक हफ्ते में दर्ज किए गए सबसे ज्यादा फ्लू केस हैं। इससे साफ है कि संक्रमण कितनी तेजी से फैल रहा है।
CDC की रिपोर्ट के मुताबिक, इस सीजन में ज्यादातर मामले H3N2 स्ट्रेन से जुड़े हैं। सितंबर के आखिर से अब तक जांच किए गए सैंपल्स में से करीब 89 प्रतिशत इसी स्ट्रेन के पाए गए हैं। यह स्ट्रेन आमतौर पर तेज बुखार, बदन दर्द और ज्यादा कमजोरी पैदा करता है।
कई लोग फ्लू को आम सर्दी-खांसी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह बीमारी खतरनाक हो सकती है। खासकर बुजुर्ग, छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और पहले से बीमार लोग फ्लू से ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। कुछ मामलों में फ्लू से निमोनिया और सांस की गंभीर समस्या भी हो सकती है।
CDC ने 6 महीने से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को फ्लू का टीका लगवाने की सलाह दी है। एजेंसी का कहना है कि हर साल फ्लू वैक्सीन लाखों लोगों को बीमार होने से बचाती है और फ्लू से जुड़ी जटिलताओं का खतरा कम करती है।
फ्लू से बचाव के लिए टीके के साथ-साथ कुछ आसान सावधानियां भी जरूरी हैं
अमेरिका में बढ़ता फ्लू यह साफ संकेत है कि इस मौसम में लापरवाही भारी पड़ सकती है। समय पर वैक्सीनेशन और रोजमर्रा की सावधानियां अपनाकर खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
