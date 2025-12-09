सर्दियों में शुरू हुआ नया खतरा! H3N2 वायरस इन लोगों पर सबसे पहले कर रहा अटैक

H3N2 की सतह पर छोटे-छोटे स्पाइक प्रोटीन होते हैं, जो आपकी नाक और गले की कोशिकाओं पर ऐसे चिपकते हैं जैसे वेल्क्रो। एक बार चिपकने के बाद यह सेल के अंदर घुस जाता है, और सेल को धोखा देकर हजारों नए वायरस बनाने लगाता है।

एक सेल से 6-8 घंटे में करीब 10,000 नए वायरस निकल सकते हैं, यानी फैलने की स्पीड बहुत तेज! नई रिसर्च में पाया गया है कि आधुनिक H3N2 ने अपनी सतह पर सुगरी शील्ड जोड़ ली है, जिससे आपकी इम्यूनिटी उसे पहचान ही नहीं पाती। इसी वजह से यह पहले से ज्यादा ताकतवर बन गया है।