H3N2 Flu Symptoms : तेज बुखार और खांसी? H3N2 इन्फ्लूएंजा ने बढ़ाई टेंशन, डॉ. से जानें क्या करें और क्या नहीं

H3N2 Flu Symptoms : इन्फ्लुएंजा ए के H3N2 फ्लू वायरस उपप्रकार ने पूरे दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में एक बड़ी महामारी फैला दी है। H3N2 फ्लू वायरस दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद में फैल गया है और अधिकांश स्थानीय परिवारों को संक्रमित कर रहा है। H3N2 फ्लू वायरस सामान्य सर्दी-जुकाम की तुलना में अधिक गंभीर लक्षण पैदा करता है, क्योंकि यह लंबे समय तक बीमारी और खतरनाक जटिलताओं का कारण बनता है। आपकी स्वास्थ्य सुरक्षा चेतावनी के संकेतों को जल्दी पहचानने और गंभीर बीमारी को बढ़ने से रोकने के लिए उचित चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने पर निर्भर करती है। आइए जानते है सीनियर फिजिशियन डॉक्टर टी पी शर्मा से कुछ आम सवालों के जबाव जिससे आप समय रहते इस खतरनाक वायरस से बच सके।