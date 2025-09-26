HIV Prevention Injection : भारत की फार्मा कंपनियां बनाएंगी दुनिया की सबसे सस्ता HIV इंजेक्शन, जानें कितनी होगी कीमत

लेनाकैपाविर का कम कीमत पर 2027 तक रोलआउट होना एचआईवी/एड्स महामारी को खत्म करने के वैश्विक प्रयास में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। यह साबित करता है कि अगर दुनिया के संगठन एक साथ आ जाएँ, तो नई वैज्ञानिक खोजें कुछ ही खास लोगों का नहीं, बल्कि हर जरूरतमंद का हक़ बन सकती हैं। यह पहल इस बात की आशा जगाती है कि भविष्य में कोई भी नई जीवनरक्षक दवा, पैसे की कमी के कारण किसी की पहुंच से दूर नहीं होगी।