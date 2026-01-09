Weight Loss Injection: सावधान! सुई छोड़ते ही रॉकेट की स्पीड से बढ़ेगा वजन, ऑक्सफोर्ड की रिपोर्ट ने उड़ाए होश

ये दवाएं GLP-1 ग्रुप की होती हैं। ये दिमाग को यह सिग्नल देती हैं कि पेट भर गया है, जिससे भूख कम लगती है। साथ ही पाचन की रफ्तार भी धीमी कर देती हैं। नतीजा कम खाना, जल्दी वजन कम होना। लेकिन जैसे ही दवा बंद होती है, शरीर के ये “ब्रेक” हट जाते हैं। भूख वापस तेज हो जाती है और शरीर पहले से ज्यादा फैट स्टोर करने लगता है।