Ozempic News: वजन घटाने वाली ओजेम्पिक दवा को भारत में मिली मंजूरी, यूज करने से पहले जानिए ये 8 जरूरी बातें

ओजेम्पिक, सेमाग्लूटाइड का ब्रांड नाम है, जो जीएलपी - 1 रिसेप्टर एनालॉग्स नामक दवाओं के एक वर्ग का हिस्सा है। एएनआई के अनुसार, सेमाग्लूटाइड इंजेक्शन (ओजेम्पिक) अपर्याप्त रूप से नियंत्रित टाइप 2 डायबिटीज से ग्रस्त लोगों के उपचार के लिए सहायक है। सीधे शब्दों में कहें तो, यह शरीर में एक प्राकृतिक हार्मोन की नकल करता है और ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। सप्ताह में एक बार दिया जाने वाला यह उत्पाद स्वस्थ आहार और शारीरिक गतिविधि के पूरक के रूप में डिजाइन किया गया है। मधुमेह के अलावा, इसने वजन प्रबंधन में भी मदद की है, जिससे यह दोनों स्थितियों से जूझ रहे लोगों के लिए एक अनूठा विकल्प बन गया है।