Covid Vaccine Linked To Cancer: कोविड वैक्सीन से 6 तरह के कैंसर का खतरा! कोरिया की नई स्टडी में दावा

Covid Vaccine Linked To Cancer: कोरोना महामारी के समय जब पूरी दुनिया संकट में थी, तब वैज्ञानिकों ने बहुत तेजी से कोविड-19 वैक्सीन तैयार की। इस वैक्सीन ने लाखों लोगों की जान बचाई और गंभीर बीमारी, हॉस्पिटलाइजेशन और मौत के जोखिम को कम किया। दुनियाभर में अरबों लोगों को mRNA और अन्य प्रकार की वैक्सीन दी गई, जिनमें से कई ने बूस्टर डोज भी लगवाई। लेकिन शुरुआत से ही इस वैक्सीन को लेकर विवाद भी चलते रहे। कभी इसे हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों से जोड़ा गया, तो कभी अन्य बीमारियों से। अब एक नई रिसर्च ने एक बार फिर चर्चा छेड़ दी है।