स्वास्थ्य

Consume Capsules: क्या आप भी कैप्सूल को खोलकर उसका पाउडर लेते हैं? डॉक्टर से जानें क्यों ऐसा करना आपकी जान जोखिम में डाल सकता है!

Consume Capsules: कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह के लेना खतरनाक होता है, वहीं दूसरी तरफ कैप्सूल को खोलकर उसका पाउडर लेना आपके स्वास्थ्य के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। आइए डॉक्टर संदीप जोशी से जानते हैं कि कैप्सूल को खोलकर लेने के नुकसान क्या होते हैं? कैप्सूल लेने का सही तरीका क्या होता है?

2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Jan 09, 2026

Consume Capsules

Consume Capsules (image- gemini AI)

Consume Capsules: अपने आस-पास हम कई लोगों को ऐसा करते हुए देखते हैं कि जब वे बीमार हों और डॉक्टर जो उन्हें कैप्सूल देते हैं, वे उन्हें तोड़कर लेते हैं यानी कि कैप्सूल को तोड़कर उसका पाउडर ले लेते हैं और उसके आवरण को फेंक देते हैं। उनका दावा होता है कि कैप्सूल का यह आवरण जब पानी में रखने से ही नहीं टूटता है तो हमारे पेट में वह कैसे टूटेगा। आइए डॉक्टर संदीप जोशी से जानते हैं कि कैप्सूल को तोड़कर उसका पाउडर लेना सही होता है या गलत? अगर यह गलत होता है तो इसके क्या नुकसान होते हैं और इसको लेने की सही विधि क्या होती है।

कैप्सूल को तोड़कर लेना सही होता है या गलत?(Doctor Advice)

डॉक्टर संदीप जोशी का कहना है कि कैप्सूल को तोडकर लेना बिल्कुल गलत बात है। उनके अनुसार हर दवा बहुत सूझ-बूझ से बनाई गई होती है और जो लोग यह कहते हैं कि पेट में गलेगा कैसे, तो विज्ञान किसी एक व्यक्ति के दिमाग से नहीं चलता है। इसका पहले ही परीक्षण हो चुका होता है कि कौन सी दवा शरीर में जाकर कैसे पचेगी और कैसे काम करेगी।

हमारे पेट में इतना खतरनाक एसिड होता है जिसका काम ही इसको पचाना होता है और ये आवरण उसको ध्यान में रखकर ही बनाए गए होते हैं। डॉक्टर संदीप का कहना यह भी है कि कैप्सूल का आवरण ही यह तय करता है कि दवा कितनी देर में पेट में घुलेगी और उसके अनुसार ही उसको बनाया गया होता है।

कैप्सूल को तोड़कर लेने के नुकसान क्या होते हैं?(Safe Healing)

  • दवा का असर कम-ज्यादा हो जाता है।
  • पेट और आंतों में जलन होना।
  • कंट्रोल रिलीज का खतरा बढ़ जाता है।

कैप्सूल लेने का सही तरीका क्या होता है?(Capsule Safety)

  • डॉक्टर की सलाह से ही दवा लें।
  • कैप्सूल लेने के तरीके को खुद से न बदलें।
  • कई कैप्सूल ऐसे होते हैं जिन्हें खोलकर लिया जाता है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप सभी कैप्सूल खोलकर लें।

डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालिफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से न आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

Hindi News / Health / Consume Capsules: क्या आप भी कैप्सूल को खोलकर उसका पाउडर लेते हैं? डॉक्टर से जानें क्यों ऐसा करना आपकी जान जोखिम में डाल सकता है!

