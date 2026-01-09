Consume Capsules: क्या आप भी कैप्सूल को खोलकर उसका पाउडर लेते हैं? डॉक्टर से जानें क्यों ऐसा करना आपकी जान जोखिम में डाल सकता है!

Consume Capsules (image- gemini AI)
Consume Capsules: अपने आस-पास हम कई लोगों को ऐसा करते हुए देखते हैं कि जब वे बीमार हों और डॉक्टर जो उन्हें कैप्सूल देते हैं, वे उन्हें तोड़कर लेते हैं यानी कि कैप्सूल को तोड़कर उसका पाउडर ले लेते हैं और उसके आवरण को फेंक देते हैं। उनका दावा होता है कि कैप्सूल का यह आवरण जब पानी में रखने से ही नहीं टूटता है तो हमारे पेट में वह कैसे टूटेगा। आइए डॉक्टर संदीप जोशी से जानते हैं कि कैप्सूल को तोड़कर उसका पाउडर लेना सही होता है या गलत? अगर यह गलत होता है तो इसके क्या नुकसान होते हैं और इसको लेने की सही विधि क्या होती है।
डॉक्टर संदीप जोशी का कहना है कि कैप्सूल को तोडकर लेना बिल्कुल गलत बात है। उनके अनुसार हर दवा बहुत सूझ-बूझ से बनाई गई होती है और जो लोग यह कहते हैं कि पेट में गलेगा कैसे, तो विज्ञान किसी एक व्यक्ति के दिमाग से नहीं चलता है। इसका पहले ही परीक्षण हो चुका होता है कि कौन सी दवा शरीर में जाकर कैसे पचेगी और कैसे काम करेगी।
हमारे पेट में इतना खतरनाक एसिड होता है जिसका काम ही इसको पचाना होता है और ये आवरण उसको ध्यान में रखकर ही बनाए गए होते हैं। डॉक्टर संदीप का कहना यह भी है कि कैप्सूल का आवरण ही यह तय करता है कि दवा कितनी देर में पेट में घुलेगी और उसके अनुसार ही उसको बनाया गया होता है।
डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालिफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से न आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
