Consume Capsules: क्या आप भी कैप्सूल को खोलकर उसका पाउडर लेते हैं? डॉक्टर से जानें क्यों ऐसा करना आपकी जान जोखिम में डाल सकता है!

Consume Capsules: अपने आस-पास हम कई लोगों को ऐसा करते हुए देखते हैं कि जब वे बीमार हों और डॉक्टर जो उन्हें कैप्सूल देते हैं, वे उन्हें तोड़कर लेते हैं यानी कि कैप्सूल को तोड़कर उसका पाउडर ले लेते हैं और उसके आवरण को फेंक देते हैं। उनका दावा होता है कि कैप्सूल का यह आवरण जब पानी में रखने से ही नहीं टूटता है तो हमारे पेट में वह कैसे टूटेगा। आइए डॉक्टर संदीप जोशी से जानते हैं कि कैप्सूल को तोड़कर उसका पाउडर लेना सही होता है या गलत? अगर यह गलत होता है तो इसके क्या नुकसान होते हैं और इसको लेने की सही विधि क्या होती है।