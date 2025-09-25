Hapur News : मरीज के पेट से निकले 29 चम्मच और 19 टूथब्रश, जानिए क्या है ये मानसिक बीमारी

लड़की, जो आगरा जिले के बरारा गांव की रहने वाली है किसान परिवार से आती है और अभी 10वीं कक्षा की छात्रा है। दरअसल उसे बचपन से ही मिट्टी, लकड़ी के टुकड़े, चॉक और धागा खाने की अजीब आदत थी। ये आदत उसने छठी कक्षा में अपने दोस्तों को देखकर शुरू की थी। धीरे-धीरे ये आदत इतनी बढ़ गई कि पेट में बालों और दूसरी चीजों की भारी गांठ बन गई। पेट में बालों की गांठ बनने की बीमारी को ट्राइकोबेज़ोआर कहते हैं। यह एक मानसिक समस्या है जिसमें व्यक्ति खाने की बजाय अजीब चीज़ें खाने लगता है, जैसे – मिट्टी, चॉक, धागा, लकड़ी या बाल