Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

स्वास्थ्य

दिल्ली-एनसीआर में H3N2 फ्लू का प्रकोप,इन लोगों में संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा

H3N2 Flu: दिल्ली-एनसीआर में इस वक्त H3N2 फ्लू तेजी से फैल रहा है। ऐसे में कुछ विशेष स्वास्थ्य स्थितियों वाले लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है।

भारत

MEGHA ROY

Sep 24, 2025

H3N2 Flu,H3N2 Flu Symptoms,H3N2 Flu in Delhi,
Who is most affected by H3N2 flu|फोटो सोर्स – Freepik

H3N2 Flu: दिल्ली-एनसीआर में H3N2 फ्लू (H3N2 Infection in Delhi) का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। बदलते मौसम और कमजोर होती इम्युनिटी के कारण संक्रमण के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। चिंता की बात यह है कि यह वायरस कुछ खास वर्गों को अधिक प्रभावित कर सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय रहते सावधानी नहीं बरती गई, तो हालात और गंभीर हो सकते हैं।जानिए किन लोगों को रहना चाहिए सबसे ज्यादा सतर्क।

किन लोगों में बढ़ जाता है संक्रमण का खतरा?

ये भी पढ़ें

Ovarian Cancer: कम उम्र, बड़ा खतरा! क्यों तेजी से बढ़ रहा है ओवरी कैंसर भारतीय महिलाओं में? लक्षण और बचाव जानिए
स्वास्थ्य
Ovarian cancer in younger women,Causes of ovarian cancer,

मोटापे से ग्रस्त लोग


मोटापा शरीर के रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव डालता है और इम्यून सिस्टम की क्षमता को भी कम कर सकता है।

छोटे बच्चे (खासकर 5 साल से कम उम्र के)


छोटे बच्चों की इम्युनिटी पूरी तरह विकसित नहीं होती। इसी वजह से वे तेजी से संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं।

बुजुर्ग (65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के)


उम्र बढ़ने के साथ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है। ऐसे में वायरस से लड़ने की ताकत घट जाती है और फ्लू का असर ज्यादा गंभीर हो सकता है।

गर्भवती महिलाएं


प्रेग्नेंसी के दौरान हार्मोनल बदलाव और शरीर पर बढ़ता दबाव इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। इस कारण फ्लू का रिस्क सामान्य से ज्यादा होता है।

क्रॉनिक बीमारियों से जूझ रहे लोग


अस्थमा, सीओपीडी जैसी सांस की समस्याओं वाले, डायबिटीज के मरीज, दिल की बीमारी, किडनी या लिवर की समस्या वाले लोग वायरस से जल्दी प्रभावित होते हैं। कमजोर इम्युनिटी वाले लोग भी ज्यादा रिस्क में रहते हैं।

H3N2 Flu Symptoms: H3N2 संक्रमण के संकेतों को न करें नजरअंदाज

  • अचानक तेज बुखार का आना
  • लगातार खांसी और गले में खराश
  • नाक का बहना या बंद हो जाना
  • पूरे शरीर और मांसपेशियों में दर्द
  • सिरदर्द और लंबे समय तक बनी रहने वाली थकान
  • बच्चों में उल्टी और दस्त भी देखने को मिल सकते हैं।
  • छींक आना और आंखों से पानी आना

रिकवरी में कितना समय लगता है?

H3N2 फ्लू से ठीक होने का समय हर व्यक्ति की उम्र और हेल्थ कंडीशन पर निर्भर करता है। सामान्यत: 5 से 7 दिन में लक्षण काफी हद तक कम हो जाते हैं, लेकिन कई लोगों को 10 दिन तक खांसी और थकान जैसी परेशानी झेलनी पड़ सकती है।


ये भी पढ़ें

सिर्फ स्मोकिंग नहीं, रोज की लाइफस्टाइल में छिपा है Lung Cancer का बड़ा खतरा
स्वास्थ्य
lung cancer risk,quit smoking benefits,tobacco and lung cancer,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Updated on:

24 Sept 2025 09:38 am

Published on:

24 Sept 2025 09:28 am

Hindi News / Health / दिल्ली-एनसीआर में H3N2 फ्लू का प्रकोप,इन लोगों में संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.