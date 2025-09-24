दिल्ली-एनसीआर में H3N2 फ्लू का प्रकोप,इन लोगों में संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा

H3N2 Flu: दिल्ली-एनसीआर में H3N2 फ्लू (H3N2 Infection in Delhi) का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। बदलते मौसम और कमजोर होती इम्युनिटी के कारण संक्रमण के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। चिंता की बात यह है कि यह वायरस कुछ खास वर्गों को अधिक प्रभावित कर सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय रहते सावधानी नहीं बरती गई, तो हालात और गंभीर हो सकते हैं।जानिए किन लोगों को रहना चाहिए सबसे ज्यादा सतर्क।