H3N2 वायरल इंफेक्शन का बढ़ रहा खतरा, डॉक्टर से जानिए कितना खतरनाक है ये

हर साल फ्लू का टीका लगवाएं। हाथों को साबुन से बार-बार धोएं। खांसते या छींकते समय रूमाल या कोहनी से मुंह ढकें। बीमार व्यक्ति से दूरी बनाएं। भीड़भाड़ वाले स्थान पर मास्क पहनें। रोजाना छुई जाने वाली जगहें साफ करें। डॉक्टर टी पी शर्मा ने बताया कि बेशक ये ज्यादा खतरनाक या जानलेवा नहीं है लेकिन आपके दस दिन और हजारों रुपए बर्बाद कर सकता है। घर में किसी भी सदस्य को बुखार, खांसी और बदन दर्द की शिकायत होते ही उन सावधानियों का पालन करें जो कोविड काल में हमने सीखा था। घबराएं नहीं, घबराने से हमारे शरीर में इस तरह के रसायन पैदा होते हैं जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता को कम कर सकते हैं। गुनगुने पेय पदार्थ जैसे सूप, राबड़ी, दलिया, खिचड़ी, पानी का सेवन बढ़ाएं। फल, सब्जी और सलाद ज्यादा लें। आराम करें और अपने चिकित्सक से परामर्श लें।