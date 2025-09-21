सिर्फ स्मोकिंग नहीं, रोज की लाइफस्टाइल में छिपा है Lung Cancer का बड़ा खतरा

Lung Cancer: फेफड़ों का कैंसर, ये शब्द सुनते ही मन में डर और असमंजस पैदा होता है। इलाज की नई-नई तरक्कियों के बावजूद यह आज भी सबसे खतरनाक और जानलेवा कैंसर में से एक है। आमतौर पर लोग इसे सिर्फ धूम्रपान से जोड़ते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार ऐसे लोग भी इसकी चपेट में आ जाते हैं जिन्होंने कभी सिगरेट तक नहीं छुई। तब सवाल उठता है "आखिर ऐसा कैसे हुआ?"असल में, हमारा रहन-सहन, खानपान, आसपास का माहौल और छोटी-छोटी आदतें फेफड़ों की सेहत पर गहरा असर डालती हैं। यही वजह है कि अब यह बीमारी सिर्फ स्मोकर्स तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक लाइफस्टाइल डिसीज बनती जा रही है।