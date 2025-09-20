Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Cancer and Digital Health: AI और स्मार्टफोन कैसे बदल सकते हैं शुरुआती डायग्नोसिस का तरीका? समझिए

AI in Healthcare: AI आजकल कई कामों को फास्ट और संभव बना रहा है। AI और स्मार्टफोन डिजिटल हेल्थ को एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं। ये शुरुआती चरण में कैंसर की पहचान को तेज, सटीक और आसान बना रहे हैं। आइए जनते हैं कैसे?

भारत

Anamika Mishra

Sep 20, 2025

Cancer, Digital Health, AI, Cancer Early Diagnosis, AI in Healthcare, Digital Health Technology, Smartphone Health Apps, Cancer Detection with AI,
कैंसर डायग्नोसिस में AI की भूमिका। (Image Source: Gemini AI)

Cancer Early Diagnosis: कैंसर भारत और दुनियाभर में सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है। देरी से इसका पता चलने की वजह से इलाज में बी देरी हो जाती है और यह सफर बेहद कठिन हो सकता है। लेकिन यहां एक बड़ा बदलाव लाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का बहुत बड़ा हाथ है।

हेल्थ केयर में एआई की भूमिका (The Role Of AI In Health Care)

AI अब सिर्फ विज्ञान तक ही सीमित नहीं रह गया है। यह डॉक्टरों द्वारा कैंसर का पता लगाने और उसका इलाज करने के तरीके को बदल रहा है । शक्तिशाली एल्गोरिदम और मशीन लर्निंग मॉडल के साथ, AI इसमें तेजी ला रहा है।

ये भी पढ़ें

Pediatric blood Cancer Risk : एक्स-रे और सीटी स्कैन से बच्चों को कैंसर का खतरा? जानिए क्या रेडिएशन से हो सकता है Blood Cancer
Patrika Special News
Pediatric blood Cancer Risk

डिजिटल हेल्थ और AI क्या हैं?

Digital Health मतलब स्वास्थ्य देखभाल में तकनीक का उपयोग है, जैसे मोबाइल ऐप्स, स्मार्टवॉच, टेलीमेडिसिन। और AI वो मशीन है जिसमें सोचने और सीखने की क्षमता है और वो स्वास्थ्य डेटा को समझकर सही निर्णय ले सकता है।

कैंसर के डायग्नोसिस में AI और स्मार्टफोन का रोल (The role Of AI and Smartphones In Cancer Diagnosis)

AI और स्मार्टफोन मिलकर कैंसर के शुरुआती संकेतों को पहचानने में मदद कर सकते हैं। जैसे

इमेज एनालिसिस (Image Analysis)

AI कैंसर कोशिकाओं की तस्वीरें (जैसे MRI, CT स्कैन, या त्वचा की फोटो) देखकर असामान्य बदलाव पहचान सकता है।

मोबाइल ऐप्स और सेंसर (Smartphone & Sensors)

स्मार्टफोन का कैमरा और सेंसर तकनीक से त्वचा, आंख, या अन्य अंगों में संभावित कैंसर के लक्षण ट्रैक किए जा सकते हैं।

डेटा एनालिटिक्स (Data Analytics)

AI बड़े पैमाने पर मेडिकल रिकॉर्ड और टेस्ट रिजल्ट्स का विश्लेषण करके उच्च जोखिम वाले रोगियों की पहचान कर सकता है।

रिमाइंडर्स और मॉनिटरिंग (Reminders and Monitoring)

स्मार्टफोन ऐप्स मरीजों को नियमित स्क्रीनिंग, टेस्ट या दवा लेने के बारे में याद दिला सकते हैं।

क्या हैं AI के फायदे (Benefits Of AI)

जल्दी पहचान से उपचार का समय बढ़ जाता है और सफल होने की संभावना अधिक होती है।
डॉक्टरों पर लोड कम होता है, क्योंकि AI प्राथमिक स्क्रीनिंग कर सकता है।
मरीज घर बैठे ही मॉनिटर और जांच कर सकते हैं।

ये हैं चुनौतियां (Challenges)

  • डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा
  • तकनीकी सटीकता और भरोसेमंद परिणाम
  • डिजिटल डिवाइस और इंटरनेट की पहुंच

ये भी पढ़ें

Worst Breakfast Foods For liver: सुबह नाश्ते में लिवर को नुकसान पहुंचाती हैं ये 5 खाने की चीजें
स्वास्थ्य
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

20 Sept 2025 03:50 pm

Hindi News / Health / Cancer and Digital Health: AI और स्मार्टफोन कैसे बदल सकते हैं शुरुआती डायग्नोसिस का तरीका? समझिए

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.