Cancer and Digital Health: AI और स्मार्टफोन कैसे बदल सकते हैं शुरुआती डायग्नोसिस का तरीका? समझिए

Cancer Early Diagnosis: कैंसर भारत और दुनियाभर में सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है। देरी से इसका पता चलने की वजह से इलाज में बी देरी हो जाती है और यह सफर बेहद कठिन हो सकता है। लेकिन यहां एक बड़ा बदलाव लाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का बहुत बड़ा हाथ है।