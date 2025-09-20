Worst Breakfast Foods For liver: सुबह नाश्ते में लिवर को नुकसान पहुंचाती हैं ये 5 खाने की चीजें

Worst Breakfast Foods For liver: हम अक्सर नाश्ते में वही खाते हैं जो जल्दी और स्वादिष्ट लगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी यह आदत धीरे-धीरे लिवर को बीमार बना सकती है? लिवर शरीर का सबसे अहम डिटॉक्स ऑर्गन है, जो खून को साफ करने, पोषक तत्वों को स्टोर करने और पाचन को सही रखने का काम करता है। अगर सुबह-सुबह ही उस पर गलत खाने का बोझ डाल दिया जाए, तो लंबे समय में यह थक कर काम करना बंद कर सकता है। आइए जानते हैं वो 5 फूड्स जो नाश्ते में लिवर के लिए सबसे हानिकारक हैं।