Food Poisoning Symptoms: लखनऊ में 150 भेड़ों की रहस्यमयी मौत! डॉक्टर से जानिए बासी खाना इंसानों के लिए खतरनाक है या नहीं

डॉक्टर बाबूलाल सैनी के अनुसार, बासी खाना इंसानों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है, खासकर तब जब वह खाना पकने के बाद लंबे समय तक खुले में रखा गया हो या सही तापमान पर स्टोर न किया गया हो। डॉक्टर बताते हैं कि पका हुआ खाना जल्दी खराब होता है क्योंकि उसमें नमी और गर्मी की वजह से बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं। ऐसे भोजन में सैल्मोनेला, ई.कोलाई और क्लॉस्ट्रिडियम जैसे हानिकारक जीवाणु पैदा हो सकते हैं, जो फूड पॉइजनिंग, उल्टी-दस्त, पेट में तेज दर्द, बुखार और गंभीर मामलों में लिवर व किडनी तक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कई बार खाना देखने या सूंघने में ठीक लगता है, लेकिन उसमें मौजूद टॉक्सिन शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचा सकते हैं।