Bad Breath Cancer Link: अगर मुंह से आती है बदबू, तो सावधान! आपको हो सकता है ये खतरनाक कैंसर

कोलन कैंसर को कोलोरेक्टल कैंसर भी कहा जाता है। यह कैंसर बड़ी आंत (कोलन) या मलाशय (रेक्टम) की अंदरूनी परत में बनने वाले छोटे-छोटे पॉलिप्स से शुरू होता है। अगर समय रहते इन पॉलिप्स का इलाज न हो, तो ये कैंसर का रूप ले सकते हैं। रिसर्च के मुताबिक, कोलन कैंसर होने पर औसतन व्यक्ति की उम्र करीब 10 साल तक कम हो सकती है। हालांकि इलाज के बाद कोई कितने साल जिएगा, यह उम्र, कैंसर की स्टेज, इलाज और व्यक्ति की कुल सेहत पर निर्भर करता है।