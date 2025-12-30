Bad Breath Cancer Link: अगर मुंह से आती है बदबू, तो सावधान! आपको हो सकता है ये खतरनाक कैंसर

Bad Breath Cancer Link (Photo- freepik)
Bad Breath Cancer Link: हम सब जानते हैं कि मुंह से बदबू (Bad Breath) आना कितना शर्मिंदगी भरा हो सकता है। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ दांत साफ न करने या मुंह की खराब सफाई से जोड़कर देखते हैं। लेकिन अब नई रिसर्च और डॉक्टरों की चेतावनी कुछ और ही कहानी बता रही है। हाल के अध्ययनों में सामने आया है कि लगातार मुंह से बदबू आना आंत के कैंसर यानी कोलन कैंसर से भी जुड़ा हो सकता है, जो वाकई चिंता की बात है।
कोलन कैंसर को कोलोरेक्टल कैंसर भी कहा जाता है। यह कैंसर बड़ी आंत (कोलन) या मलाशय (रेक्टम) की अंदरूनी परत में बनने वाले छोटे-छोटे पॉलिप्स से शुरू होता है। अगर समय रहते इन पॉलिप्स का इलाज न हो, तो ये कैंसर का रूप ले सकते हैं। रिसर्च के मुताबिक, कोलन कैंसर होने पर औसतन व्यक्ति की उम्र करीब 10 साल तक कम हो सकती है। हालांकि इलाज के बाद कोई कितने साल जिएगा, यह उम्र, कैंसर की स्टेज, इलाज और व्यक्ति की कुल सेहत पर निर्भर करता है।
फ्लोरिडा के मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉ. जोसेफ सालहाब ने अपने इंस्टाग्राम @thestomachdoc पर हाल ही में एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने इस चौंकाने वाले लिंक के बारे में बताया। उनके मुताबिक, Fusobacterium nucleatum नाम का एक बैक्टीरिया होता है, जो आमतौर पर मुंह में पाया जाता है। यह खासकर दांतों पर जमी गंदगी (प्लाक) और मसूड़ों के इंफेक्शन में रहता है।
हैरानी की बात यह है कि वैज्ञानिकों ने यही बैक्टीरिया कोलन कैंसर के ट्यूमर में भी पाया है। रिसर्च से पता चला है कि यह बैक्टीरिया मुंह से होते हुए आंतों तक पहुंच सकता है और वहां कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने और फैलने में मदद करता है। स्टडीज में देखा गया कि कैंसर वाले टिश्यू में इस बैक्टीरिया की मात्रा, स्वस्थ आंतों की तुलना में कहीं ज्यादा होती है।
डॉ. सालहाब का कहना है कि मुंह से बदबू आना सिर्फ एक सामाजिक परेशानी नहीं, बल्कि यह खराब गट हेल्थ का भी संकेत हो सकता है। आज रिसर्च यह मान रही है कि मुंह की सेहत और आंतों की सेहत एक-दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं।
डॉक्टर सलाह देते हैं कि ज्यादा मीठे स्नैक्स और शुगर वाली ड्रिंक्स से बचें। दिन में कम से कम दो बार सही तरीके से ब्रश करें। रोज फ्लॉस का इस्तेमाल करें। मसूड़ों से खून आना या लगातार बदबू आना नजरअंदाज न करें। याद रखें, मुंह से आने वाली बदबू कभी-कभी शरीर के अंदर चल रही गंभीर समस्या का संकेत भी हो सकती है। समय रहते ध्यान देना ही समझदारी है।
