Dausa Food Poisoning: सेहत पर भारी पड़ा सरकारी निवाला, टीचर निलंबित; 8 खाद्य सामग्री के लिए सैंपल

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीना व जिला कलक्टर देवेन्द्र कुमार ने अस्पताल पहुंचकर बच्चों की कुशलक्षेम पूछी। वहीं घटना के बाद स्कूल में पोषाहार प्रभारी शिक्षक रामजीलाल मौर्य को निलंबित कर दिया गया। बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद मेडिकल टीम ने स्कूल पहुंचकर पोषाहार के सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाए हैं। सीएमएचओ डॉ. सीताराम मीणा ने बताया कि फूड पॉइजनिंग के कारणों का पता लगाने के लिए सैंपल जांच के लिए भिजवाए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।