दौसा

Dausa Food Poisoning: सेहत पर भारी पड़ा सरकारी निवाला, टीचर निलंबित; 8 खाद्य सामग्री के लिए सैंपल

Food Poisoning in Dausa: दौसा के नांगल राजावतान क्षेत्र की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चूड़ियावास में पोषाहार सेवन के बाद करीब 100 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई।

दौसा

Anil Prajapat

Sep 14, 2025

Dausa-Food-Poisoning
अस्पताल में मौजूद एडीएम, सीओ सहित अन्य अ​धिकारी। फोटो: पत्रिका

दौसा। दौसा के नांगल राजावतान क्षेत्र की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चूड़ियावास में पोषाहार सेवन के बाद करीब 100 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। पेट दर्द व उल्टी की शिकायत होने पर बच्चों को नांगल राजावतान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया गया। जहां से 24 बच्चों को जिला अस्पताल रैफर किया। उपचार के बाद शाम तक सभी बच्चों की हालत में सुधार नजर आया।

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीना व जिला कलक्टर देवेन्द्र कुमार ने अस्पताल पहुंचकर बच्चों की कुशलक्षेम पूछी। वहीं घटना के बाद स्कूल में पोषाहार प्रभारी शिक्षक रामजीलाल मौर्य को निलंबित कर दिया गया। बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद मेडिकल टीम ने स्कूल पहुंचकर पोषाहार के सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाए हैं। सीएमएचओ डॉ. सीताराम मीणा ने बताया कि फूड पॉइजनिंग के कारणों का पता लगाने के लिए सैंपल जांच के लिए भिजवाए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।

पोषाहार में बच्चों ने खाई थी रोटी व आलू की सब्जी

चूड़ियावास विद्यालय में सुबह प्रार्थना के बाद बच्चों को दूध पिलाया गया। मध्यांतर में 156 बच्चों ने पोषाहार में रोटी व आलू की सब्जी खाई। इसके कुछ देर बाद बच्चों को पेट दर्द व उल्टी की शिकायत होने लगी। अध्यापकों ने बच्चों को नीबू पानी पिलाया। फिर भी राहत नहीं मिली तो वाहनों से करीब 100 बच्चों को राजकीय अस्पताल नांगल राजावतान लाया गया।

बड़ी संख्या में बीमार बच्चे आने से प्रशासन में हड़कंप

एक साथ बड़ी संख्या में बीमार बच्चे आने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। किसी को पलंगों पर भर्ती किया तो किसी को जमीन पर दरी बिछाकर चिकित्साकर्मियों ने उपचार शुरू किया। एडीएम रामस्वरूप चौहान, एसडीओ यशवंत मीना, पुलिस सीओ चारूल गुप्ता, सीबीईओ सत्यनारायण मीना, कार्यवाहक तहसीलदार अजय मधुकर आदि अधिकारी अस्पताल पहुंचे। मौके पर जमा भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया तो पुलिस ने काबू किया।

स्कूल में पहुंची जांच कमेटी

जिला कलक्टर देवेन्द्र कुमार की निर्देश पर एसडीओ यशंवत मीना, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक अशोक शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रकाश सैनी स्कूल में पोषाहार की जांच करने पहुंचे। आलू की सब्जी दूषित थी या खाने में कुछ विषाक्त पदार्थ गिर गया, इसे लेकर जांच की जा रही है। दल ने तीन मसाले, सब्जी, आटा, ऑयल, मिल्क पाउडर सहित कुल आठ खाद्य सामग्री के नमूने लिए।

कृषि मंत्री ने पूछे हाल

बच्चों की तबीयत बिगड़ने की सूचना पर कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीना जिला अस्पताल पहुंचे। बच्चों की कुशलक्षेम पूछकर पर चिकित्सकों को बेहतर उपचार करने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर देवेन्द्र कुमार से पूरे मामले की जानकारी लेकर जांच कराने को कहा।

Published on:

14 Sept 2025 01:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Dausa Food Poisoning: सेहत पर भारी पड़ा सरकारी निवाला, टीचर निलंबित; 8 खाद्य सामग्री के लिए सैंपल

