Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Rain Alert: राजस्थान में फिर पलटेगा मौसम, 9 जिलों में बारिश का अलर्ट; जानें मानसून की विदाई कब?

Rajasthan Weather Update: प्रदेश से सोमवार से मानसून की विदाई शुरू हो जाएगी। लेकिन, मानसून की विदाई के दो दिन बाद प्रदेश में मौसम फिर पलटेगा।

जयपुर

Anil Prajapat

Sep 14, 2025

rain alert
Play video
फाइल फोटो- पत्रिका

Rajasthan Rain Alert: जयपुर। राजस्थान में इस बार मानसून जमकर मेहरबान रहा। प्रदेश से सोमवार से मानसून की विदाई शुरू हो जाएगी। लेकिन, मानसून की विदाई के दो दिन बाद प्रदेश में मौसम फिर पलटेगा। मौसम विभाग ने भी 17 सितंबर को प्रदेश के 9 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग की मानें तो पिछले 3 दिन से राजस्थान में मौसम शुष्क बना हुआ है। जिसके चलते दिन के तापमान में बढ़ोतरी हाेने लगी है। वहीं, रात के न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है।

ये भी पढ़ें

Monsoon Withdrawal 2025: राजस्थान से मानसून की विदाई कब? IMD ने दिया ये संकेत
जयपुर
Rajasthan-monsoon-withdrawal-2025

सबसे अधिक तापमान श्रीगंगानगर का रहा

पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश के कई जिलों में दिन के तापमान में 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्रदेश में शनिवार को दिन में सबसे अधिक तापमान श्रीगंगानगर में 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

इन जिलों में भी तापमान में बढ़ोतरी

इसके अलावा चूरू में 37, बीकानेर में 35.7, फलोदी में 35.6, जैसलमेर में 35.8, जोधपुर में 33.6, बाड़मेर में 35.3, पिलानी में 35.8, सीकर में 34.5, कोटा में 33.9, चित्तौड़गढ़ में 34.9, उदयपुर में 32.6, अलवर में 36, टोंक में 34.6, भीलवाड़ा में 33.4, हनुमानगढ़ में 35.6, अजमेर, जालोर में 33.6, झुंझुनूं में 34.8 और दौसा में अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

15 सितंबर से शुरू हो जाएगी मानसून की विदाई

मौसम विभाग ने 16 सितंबर तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। हालांकि, इस दौरान पूर्वी राजस्थान के जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों से मानसून के विदा होने के लिए परिस्थितियां 15 सितंबर से अनुकूल है। ऐसे में साफ है कि 15 सितंबर से प्रदेश से मानसून की विदाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा।

17 सितंबर को इन जिलों में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग की मानें तो 17 सितंबर को राजस्थान में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलेगा। नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने से प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर ने प्रदेश के बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़ और सलूम्बर में मेघगर्जन और वज्रपात के साथ बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में यहां मिट्टी धंसी, जमीन से निकलने लगे 8000 साल पुराने घर; लोग हैरान
टोंक
Kheda-civilization-1

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान में भारी बारिश

राजस्थान में बाढ़

राजस्थान मानसून

rajasthan news

rajasthan news in hindi

Rajasthan Weather News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Sept 2025 10:31 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Rain Alert: राजस्थान में फिर पलटेगा मौसम, 9 जिलों में बारिश का अलर्ट; जानें मानसून की विदाई कब?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.