Rajasthan Rain Alert: राजस्थान में फिर पलटेगा मौसम, 9 जिलों में बारिश का अलर्ट; जानें मानसून की विदाई कब?

मौसम विभाग ने 16 सितंबर तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। हालांकि, इस दौरान पूर्वी राजस्थान के जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों से मानसून के विदा होने के लिए परिस्थितियां 15 सितंबर से अनुकूल है। ऐसे में साफ है कि 15 सितंबर से प्रदेश से मानसून की विदाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा।