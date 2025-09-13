राजस्थान में यहां मिट्टी धंसी, जमीन से निकलने लगे 8000 साल पुराने घर; लोग हैरान

कहा जाता है कि दावन व राक्षस यहां के राजा मुचुकुंद के वैभव ईर्ष्या रखते थे, जिसके बाद राजा की बेटी की शादी में कुछ अनिष्ठ होने पर टकराव अथवा प्राकृतिक आपदा की वजह से यह शहर नष्ट हो गया। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है। इस सभ्यता के नष्ट होने के ज्वालामुखी सहित कई प्राकृतिक आपदा के कारण भी हो सकते हैं। कार्लाइल के मुताबिक यह क्षेत्र एक किलेदार प्राचीन शहर रहा है, जो ईसाई युग से भी 100 साल पहले का हो सकता है।